Wybuch bomby w Moskwie. Wśród ofiar rosyjski generał

Gen. Igor Kiriłłow, dowódca rosyjskich wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej, zginął w wyniku eksplozji, do której doszło we wtorek rano w Moskwie. Drugą ofiarą jest asystent wojskowego. "Demaskował zbrodnie Anglosasów, prowokacje NATO" - napisała we wpisie kondolencyjnym rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa.