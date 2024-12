Prokuratura Krajowa nadal poszukuje byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Ciążą na nim zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, m.in. "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".

W niedzielę w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" europoseł KO Michał Szczerba stwierdził, że jeśli zostanie udowodnione, że obrońca Romanowskiego Bartosz Lewandowski i współpracownicy poszukiwanego polityka wiedza, gdzie on jest, powinni usłyszeć zarzuty.

Bartosz Lewandowski: Michał Szczerba publicznie grozi adwokatowi

Na słowa Michała Szczerby zareagował wywołany mec. Bartosz Lewandowski. "Ładnie. Poseł Michał Szczerba publicznie grozi przedstawieniem zarzutów popełnienia przestępstwa adwokatowi-obrońcy" - napisał w serwisie X.

"Standardy 'demokracji walczącej' osiągają kolejne granice groteski. Teraz proszę uzmysłowić sobie, co działoby się, gdyby jakikolwiek polityk poprzedniej większości rządzącej w Polsce groził adwokatowi zarzutami karnymi i domagał się złamania tajemnicy obrończej" - kontynuował Lewandowski.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Michał Szczerba: To skandal

Wcześniej w programie Szczerba podkreślał, że uważa, że na pewno ktoś wie, gdzie znajduje się Romanowski.

- W tej sprawie kluczowe jest to, gdzie on się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości. To jest skandal, bo prawdopodobnie jego adwokat i jego współpracownicy z Nowogrodzkiej dokładnie wiedzą, gdzie on jest - stwierdził w niedzielnym programie Bogdana Rymanowskiego Michał Szczerba.

- Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeśli zostanie udowodnione, że adwokat Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, ale również inni politycy partii PiS wiedzą, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski, powinni również dostać zarzuty karne - dodał.

Przypomniał, że sprawa jest poważna, bo chodzi o "udział w zorganizowanej grupie przestępczej". - Odpowiedzialnością państwa jest znalezienie tego człowieka (Romanowskiego - red.) i wsadzenie go do kryminału, bo tam jest jego miejsce - podkreślił.

Odpowiadając na te słowa europoseł Tobiasz Bocheński stwierdził, że są to "oszczerstwa". Pytany, czy wie gdzie jest poseł Romanowski, zaprzeczył. - Nie wiem, skąd miałbym to wiedzieć - powiedział.