Zamieszanie wokół MKOI i Andrzeja Dudy. Maja Włoszczowska komentuje

"Nie chcę w tej chwili spekulować na temat mojej potencjalnej przyszłości w strukturach MKOl, gdyż jest na to za wcześnie" - napisała Maja Włoszczowska w odniesieni do ostatnich doniesień o Andrzeju Dudzie. Prezydent otrzymał w czwartek rekomendację na członka MKOI. Pojawiły się komentarze, że przez to - jak to określił premier Donald Tusk - "zabrał miejsce" kolarce.