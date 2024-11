- Akceptuję wynik, Rafale gratuluję - powiedział Radosław Sikorski chwilę po ogłoszeniu rezultatu prawyborów w KO. Jego kontrkandydat - Rafał Trzaskowski wygrał głosowanie z wynikiem 74,75 proc. głosów. - Dyplomacja będzie wspierać prezydenta Trzaskowskiego - podkreślił szef MSZ. - No i słuchaj, podpiszesz mi te 50 nominacji ambasadorskich, co? - Sikorski zwrócił się do Trzaskowskiego.