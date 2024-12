Te auta pokochały kobiety. Biją rekordy popularności

Kobiety stanowią niemal 40 proc. kierowców na polskich drogach. Statystyki pokazują, że jeżdżą one rozważniej niż mężczyźni. Mają też praktyczne podejście do transportu drogowego. Wskazują na to dane dotyczące kupowanych przez nie aut. Wiadomo, jakie modele i rodzaje samochodów są szczególnie cenione przez panie.

Przeświadczenie, że bycie kierowcą to domena mężczyzn, to krzywdzący stereotyp. Kobiety dobrze odnajdują się na drogach. Co więcej, według Instytutu Transportu Samochodowego, są one 2,5-krotnie rzadziej odpowiedzialne za wypadki. Mają także mniejsze tendencje do ryzykownych zachowań na drodze. Dane sprzedawcy AAA AUTO wskazują również, że rozważnie wybierają swoje samochody.

Hatchback, kombi, SUV. Tych aut poszukują kobiety

Eksperci z AAA Auto przygotowali raport dotyczący najczęściej kupowanych przez panie używanych samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 roku. Jeśli chodzi o rodzaj nadwozia, to palmę pierwszeństwa dzierżą hatchbacki, które stanowią prawie 38,5 proc. sprzedanych egzemplarzy.

Wynik ten sugeruje, że uznaniem tej grupy użytkowników cieszą się pojazdy rodzinne. Fakt, że na oferujące więcej miejsca kombi decyduje się około 20,9 proc. kupujących, może wskazywać na to, iż zależy im na modelu kompaktowym, odnajdującym się lepiej w miejskich warunkach.

Wspomniane wyżej typy nadwozia rozdzielają SUV-y (23,4 proc.). Wszystkie te rodzaje stanowią łącznie osiem na dziesięć kupowanych aut.

Samochody używane. Oto lider wśród Polek

A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poszczególne modele? - W Polsce panie wybierają najczęściej używanego Opla Astrę - poinformowała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci AAA AUTO.

Z kolei, jeśli przyjrzymy się zakupom w naszej części Europy, najwięcej zwolenniczek mają Skoda Fabia i Skoda Octavia. W 2023 roku ich egzemplarze z drugiej ręki zakupiło ponad 15 proc. klientek. TOP-5 zamykają:

Ford Focus (3 proc.),

Renault Megane (2,93 proc.),

Volkswagen Passat (2,66 proc.).

Popularny na polskich drogach VW Golf znalazł się na szóstym miejscu (2,14 proc.), a wspomniana Astra, tak chętnie kupowana w naszym kraju, w skali całego regionu jest piętnastą najczęściej wybieraną maszyną (1,16 proc.).

Benzyna i automat. Na to stawiają kobiety

Z przedstawionych statystyk płyną też inne ciekawe wnioski. Aż 62 proc. kupujących zdecydowało się na silnik benzynowy. Wolniej niż u mężczyzn rośnie w tej grupie zainteresowanie alternatywnymi napędami. 22 proc., co - jak podkreśla AAA Auto - jest najwyższym rezultatem w historii firmy, chce mieć automatyczną skrzynię biegów. Ulubione kolory to szary (21,2 proc.) i biały (20,3 proc.).

Wybory klientek są zazwyczaj dokładnie przemyślane. Jak powiedziała Karolina Topolova, nim zdecydują się one na zakup, "analizują parametry techniczne różnych samochodów, nie sugerując się wyłącznie ich wyglądem, ale stosunkiem jakości do ceny".

red. / polsatnews.pl