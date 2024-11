Nic jednak nie potrafi pogorszyć nastroju bardziej niż zamarznięte szyby w samochodzie, zwłaszcza gdy spieszymy się do pracy. Skrobaczki i szczotki stały się już standardowym wyposażeniem każdego auta. Są jednak sposoby, by uniknąć uciążliwego skrobania.

Zamarzanie szyb najczęściej występuje podczas lekkiej zimy, kiedy temperatura oscyluje w granicach od +2 do -2 stopni Celsjusza. W czasie silnych mrozów, poniżej -10 stopni, zjawisko to jest mniej powszechne, ponieważ powietrze jest wtedy suche. Zamiast mozolnie skrobać każdy centymetr lodu, warto wypróbować prostsze i często bardziej skuteczne sposoby.

Odmrażacze do szyb w sprayu stają się coraz bardziej popularne na polskim rynku. Są niedrogie, łatwo dostępne i wygodne w użyciu. Preparaty te zawierają składniki aktywne, takie jak alkohol lub glikol etylenowy, które obniżają temperaturę zamarzania wody, powodując, że lód topnieje i łatwo go usunąć za pomocą wycieraczek lub ściereczki. Ze względu na zawartość wspomnianych substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, należy zawsze stosować się do instrukcji producenta.

Ciepła woda i domowe mieszanki mogą zdziałać cuda

Jeśli odmrażacz nie jest dostępny, warto skorzystać z najprostszego rozwiązania - użycia ciepłej, ale nie gorącej wody. Ważne, aby unikać wysokich temperatur, ponieważ gwałtowny kontakt gorącej wody z zimną szybą może spowodować jej pęknięcie na skutek szoku termicznego.

Zaleca się zagotować wodę i odczekać kilka minut, aby nieco ostygła. Następnie wystarczy polać szybę ciepłą wodą, aby lód mógł stopniowo się rozpuścić i umożliwić nam łatwe usunięcie bez ryzyka uszkodzeń. Jest to szybki i dostępny sposób na odmrożenie szyb w awaryjnej sytuacji.

Istnieje również możliwość przygotowania domowej mieszanki odmrażającej. Wystarczy zmieszać 1/3 szklanki wody z 2/3 szklanki alkoholu izopropylowego (IPA) i przelać roztwór do butelki ze spryskiwaczem, a następnie dobrze wymieszać. Działanie takiej mieszanki przypomina odmrażacze dostępne w sklepach.

Popularnym, choć niezbyt polecanym sposobem, jest mieszanka wody i octu. Ocet, będący roztworem kwasu, może łatwo uszkodzić lakier, szczególnie w miejscach, gdzie już występuje korozja. Dlatego warto go unikać.

"Lepiej zapobiegać niż leczyć"

Ta starożytna maksyma odnosi się nie tylko do zdrowia, ale także do codziennych sytuacji. Zamiast codziennie rano poświęcać czas na długie zdrapywanie lodu czy odmrażanie, warto wieczorem zabezpieczyć przednią szybę.

Choć można zastosować pokrowiec na cały samochód, jest to czasochłonne i niewygodne. Znacznie prostszym rozwiązaniem będzie kawałek kartonu, przykryty ręcznikiem lub większym kawałkiem materiału. Na rynku dostępne są także specjalistyczne osłony i maty termiczne, które można nabyć już za kilkanaście złotych.

