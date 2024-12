11 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się gala walk Prime MMA. Freak fighty, czyli walki youtuberów, influencerów i innych celebrytów, w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Widownią tych "sportowych" zmagań często są też dzieci i nastolatkowie - przekazał reporter Polsat News Błażej Filipiak.

Według ekspertów oglądanie takich walk i śledzenie otoczki wokół tych pojedynków ma negatywny wpływ na psychikę najmłodszych. Polsat News i Interia nagłośnili akcję sprzeciwiającą się walkom patocelebrytów.

Gala Freak Fight w Ostrowie Wielkopolskim? Nie do wszystkich dotarł apel władz

Negatywny wpływ freak fightów spowodował, że rządzący wystosowali apel, aby hal finansowanych z samorządów nie wynajmować na imprezy o wątpliwej renomie. Jak przekazał reporter, nie do wszystkich te słowa dotarły.

- Nie miałem wiedzy o takim apelu, że organizowanie takich gal jest odradzane. Słyszałem tylko, że Sławomir Nitras wypowiadał się o takich imprezach na Stadionie Narodowym - powiedział Maciej Karwacki z Ostrowskich Inwestycji Sportowych.

WIDEO: Gala Freak Fight w Ostrowie Mazowieckim? Nie do wszystkich dotarł apel władz

Umowa Prime MMA została podpisana z zarządcą obiektu pod koniec października. Wiele wskazuje, że to wydarzenie się odbędzie.

Rządzący zapowiedzieli interwencje ws. freak fightów

Monika Rosa z KO przekazała, że rząd chce ująć gale freak fightów w normy prawne. - Kwestia podstawowa to stworzenie minimalnych warunków prawnych - choćby weryfikacja wieku - przekazała polityk. - Platformy zarabiają na takich imprezach duże pieniądze. Trzeba to ukrócić, bo uderza to najmocniej w najmłodszych - dodała.

ZOBACZ: "Miejsca wolne od patowalk i patocelebrytów". Apel do samorządów ws. freak fightów

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pod koniec sierpnia sygnalizował, że "gale freak fightowe" mogą promować przemoc i inne patologiczne zachowania. Wtedy w tej sprawie zastępca RPO Stanisław Trociuk skierował wystąpienia do przewodniczącego KRRiT, Ministerstwa Aktywów Państwowych, dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał z liderami partii wchodzących w skład koalicji o sposobach na ograniczenie dostępu dzieci do oglądania tego typu walk.