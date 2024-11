- To, co państwo robicie, robicie w dobry sposób. Trzeba oddziaływać na społeczeństwo, oddziaływać na potencjalnych odbiorców, ale też i uczestników tych walk, żeby zrozumieli, że uczestnictwo w nich to może interes, ale przede wszystkim potężny obciach - powiedział Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu zabrał głos w dyskusji na temat freak fightów, zapoczątkowanej przez Polsat News.

Freak fighty, czyli walki youtuberów, influencerów i innych celebrytów, w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Widownią tych "sportowych" zmagań często są też dzieci i nastolatkowie. Według ekspertów oglądanie takich walk i śledzenie otoczki wokół tych pojedynków ma negatywny wpływ na psychikę najmłodszych. Polsat News i Interia nagłośnili akcję sprzeciwiającą się walkom patocelebrytów.

Freak fighty. Szymon Hołownia o akcji Polsat News i Interii

W sprawie głos zabrało wielu polityków. W środę do dyskusji dołączył marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który odniósł się do pytania reporterki Polsat News.

- Trzeba robić to, co państwo robicie i robicie to w dobry sposób - oddziaływać na społeczeństwo, oddziaływać na potencjalnych odbiorców, ale też i uczestników tych walk, żeby zrozumieli, że uczestnictwo w nich to może interes, ale przede wszystkim potężny obciach - powiedział podczas konferencji.

Jak stwierdził, freak fighty to także "dramatyczne zagrożenie dla dzieciaków, które - patrząc na to - uznają, że tak właśnie powinno się układać relacje między ludźmi".

- Dlatego uważam, że ta akcja jest bardzo sensowna. Nie tylko na poziomie legislacyjnym czy inspirowania legislacji - ona jest bardzo ważna na poziomie zmieniania mentalności opinii społecznej, przyzwolenia społecznego - stwierdził polityk.

Freak fighty w Polsce. Hołownia ostrzega

Według marszałka Sejmu musimy zrobić wszystko, żeby chronić "nasze dzieci przed patologicznymi treściami, które są w internecie".

- Freakfighty to jest esencja patostreamingu. To jest pokazywanie zachowań, które są nienaturalne; wykonywanych przez ludzi, którzy zachowują się celowo w sposób nienaturalny. To są sytuacje, w których nie ma mowy o fair play, o jakimś walorze sportowym. To jest czyste, w najgorszym tego słowa znaczeniu, widowisko. To jest też potężny biznes, który się już w Polsce zbudował - podsumował Hołownia.

Przewodnicząca komisji ds. dzieci i młodzieży Monika Rosa zapowiedziała kilka dni temu, że na piątkowym posiedzeniu sejmowe gremium zajmie się m.in. kwestią dostępności do patostreamów oraz innych treści przeznaczonych dla pełnoletnich, jak również realnej weryfikacji wieku użytkowników internetu.