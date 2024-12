Fala komentarzy po "propozycji" Jana Grabca. "Upadek polskiej polityki"

"Która gmina jako pierwsza złapie Romanowskiego, dostanie wóz strażacki" - napisał w piątek na platformie X szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Nawiązanie do poszukiwania listem gończym byłego wiceministra sprawiedliwości nie wszystkim przypadło do gustu. - To jest świetny przykład na infantylizację i upadek polskiej polityki - skomentował politolog prof. Antoni Dudek.

W związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości poszukiwany listem gończym jest były wiceminister sprawiedliwości, polityk PiS Marcin Romanowski.

Grabiec opublikował wpis ws. Romanowskiego. Szef kancelarii premiera tłumaczy

W piątek po południu do sprawy odniósł się szef kancelarii premiera Jan Grabiec. "Która gmina jako pierwsza złapie Romanowskiego, dostanie wóz strażacki" - napisał na platformie X.

Było to nawiązanie do tzw. bitwy o wozy strażackie zorganizowanej w 2020 roku przed pierwszą turą wyborów. W jej ramach 16 gmin z najwyższą frekwencją miało otrzymać promesę na zakup wozów strażackich.

Grabiec - dopytywany przez polsatnews.pl o charakter wpisu - zapewnił, że nie jest to stanowisko rządu, a jego prywatny komentarz. Z kolei dziennikarzom "Faktu" przekazał, że to "taki żarcik nawiązujący do czasów ministra Romanowskiego i jego kolegów, bo to ich standard działania".

Kontrowersje wokół wpisu Grabca. "Infantylizacja i upadek polskiej polityki"

Wpis Grabca wywołał spore kontrowersje. W programie Polsat News "Punkt widzenia Szubartowicza" zapytany został politolog prof. Antoni Dudek, który nie szczędził słów krytyki wobec szefa kancelarii premiera.

- To jest świetny przykład na infantylizację i upadek polskiej polityki - ocenił. - Jeśli szef Kancelarii Premiera ma czas pisać tego typu rzeczy... Co on nam właściwie mówi? (...) Mówi nam cos takiego: drodzy obywatele, niestety nasze służby - policja i prokuratura - są nic niewarte, cała nadzieja w samorządowcach, może wytropią, to my damy nagrodę - tłumaczył profesor.

Dudek zapewnił, że rozumie, iż to żart. - Pytanie, czy rolą szefa kancelarii premiera jest urządzanie sobie kpinek z pana Romanowskiego, którego sprawa jest dowodem nieudolności prokuratury, która jest częścią rządu. Bo gdyby prokuratura się poważnie do sprawy zabrała, to pan Romanowski byłby już dawno uwięziony - ocenił.

"Polowania z widłami nie przewiduję"

O słowa Grabca opublikowane w mediach społecznościowych dopytywała też swoich gości prowadząca "Debatę Gozdyry".

- Wpis zabawny. (...) Traktuję to jako żart - odparł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Jego zdaniem sam fakt próby "wsadzenia" Romanowskiego do więzienia bez wyroku sądu, zabawny już nie jest.

Działacz społeczny Piotr Ikonowicz - w reakcji na wpis - stwierdził: Polowania z widłami nie przewiduję.

Zgodził się z Sośnierzem, że polityk PiS nie powinien być poszukiwany. - Trzymam kciuki, żeby mu się udawało unikać aresztowaniu jak najdłużej - dodał.

W drugiej części programu Agnieszka Gozdyra wróciła z tym samym pytaniem do nowych gości.

- Żart jak to żart, jednych bawi, innych nie. Rozbawiła mnie ta sytuacja, bo pan Romanowski swego czasu na prawo i lewo rozdawał różne rzeczy m.in. wozy strażackie - skomentowała Marta Wcisło, europosłanka z KO.

Marek Jakubiak, poseł koła poselskiego Wolni Republikanie, nie docenił natomiast poczucia humoru Grabca. - Słabej jakości ten dowcip skoro mnie nie rozbawił - ocenił i dodał, że Romanowski jest "bezprawnie poszukiwany".