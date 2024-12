Prokuratura wydała list gończy za posłem PiS Marcinem Romanowskim, tym samym potwierdziły się wcześniejsze ustalenia Polsat News. Prokurator poinformował, że podejrzany wyłączył swoje telefony i od 6 grudnia nie logował się do sieci. Były minister sprawiedliwości jest poszukiwany przez policję w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu.

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że "sąd podzielił stanowisko prokuratury co do tego, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Marcin Romanowski popełnił dziesięć przestępstw".

- Poważne wątpliwości wzbudziły deklaracje podejrzanego, że będzie się on stawiał na wezwania sądu i prokuratora. Sąd zauważył bowiem drugą z rzędu nieobecność uzasadnianą względami medycznymi - przekazał.

Prokuratura wydała list gończy za Marcinem Romanowskim

Jak poinformował prok. Nowak Marcin Romanowski, mimo że 4 grudnia wypisał się ze szpitala na własne żądanie, nie stawił się w poniedziałek sądzie. W związku z tym policjanci usiłowali zatrzymać podejrzanego w celu doprowadzenia go do najbliższego aresztu śledczego. Funkcjonariusze nie zdołali jednak ustalić jego miejsca pobytu.

- Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie adresy, w których mógł przebywać podejrzany, który się nie ukrywa i wynik był negatywny. Wobec tego policjanci zawnioskowali o wszczęcie poszukiwań listem gończym, uzasadniając ten wniosek ukrywaniem się podejrzanego. Prokurator wszczął poszukiwania dzisiaj - poinformował.

ZOBACZ: Marcin Romanowski bez aresztu. "Porażka ciśnie się na usta"

Jak poinformował, Romanowski od 6 grudnia "wyłączył swoje telefony, do sieci się nie loguje i znanych nam telefonów nie używa". - To było przesłanką, że mamy do czynienia z intencjonalnym ukrywaniem się podejrzanego - podkreślił.

- Jest to chyba pierwszy przypadek w Polsce, że poszukiwany listem gończym jest poseł bieżącej kadencji Sejmu, były wiceminister sprawiedliwości - dodał prok. Nowak. Jak podkreślił, na ten moment nie jest znane miejsce pobytu poszukiwanego, sprawdzane są wszystkie opcje, łącznie z tym, że może przebywać za granicą.

List gończy za Marcinem Romanowskim został opublikowany na stronie stołecznej policji. Udostępniony został jego rysopis oraz zdjęcie. Policjanci proszą wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu o kontakt.

Poseł PiS może przebywać poza Schengen

Wcześniej o wystąpieniu przez policję o wydanie listu gończego za Marcinem Romanowskim poinformował rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. "Istnieje uzasadnione podejrzenie, że poseł ukrywa się, stąd konieczność wydania listu gończego" - przekazał w mediach społecznościowych.

- Dziwne i bezprecedensowe jest to, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości, choć jeśli dobrze pamiętam, sam mówił, że wszyscy są równi wobec prawa i nie ma świętych krów, a uczciwi nie powinni się czegokolwiek obawiać - wyjaśniał podczas spotkania z dziennikarzami.

ZOBACZ: Marcin Romanowski pojawił się w Prokuraturze Krajowej

Na pytanie, czy poseł PiS ukrywa się w Polsce, Dobrzyński odpowiedział, że "wszystko na to wskazuje". Nie wykluczył jednak żadnej z opcji. - Z mojego doświadczenia jasno wynika, że polscy policjanci są bardzo skuteczni i prędzej czy później każdy, kto jest poszukiwany listem gończym zostanie zatrzymany i doprowadzony do aresztu - dodał.

Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że Romanowski może przebywać poza granicami kraju oraz krajów grupy Schengen. W związku z tym, oprócz listu gończego może zostać wydany Europejski Nakaz Aresztowania i czerwona nota Interpolu.

Sprawa posła PiS Marcina Romanowskiego

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla posła PiS Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Umorzył z kolei postępowanie w zakresie zarzutu prokuratury dot. przekroczenia uprawnień związanego z przywłaszczeniem.

O decyzji sądu poinformowali dziennikarzy mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego oraz prokurator Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem dot. nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy w Funduszu Sprawiedliwości. Sam poseł nie był obecny na posiedzeniu ze względu - jak wcześniej mówił jego obrońca - na swój stan zdrowia. Lewandowski poinformował, że poseł jest po "bardzo poważnym zabiegu operacyjnym".

"Jest to głęboko niesłuszne postanowienie"

Prokurator Woźniak oraz mec. Bartosz Lewandowski przypominali wcześniej, że zgodnie z procedurą karną decyzja o areszcie będzie "natychmiast wykonalna". Lewandowski po decyzji sądu zaznaczył, że postanowienie będzie wykonalne do momentu, ew. uwzględnienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapowiedzianego przez niego zażalenia. Jak mówił, złoży je "najszybciej jak się da" - możliwe, że jeszcze w tym tygodniu.

Lewandowski powiedział, że nie rozumie decyzji sądu, przede wszystkim ws. obawy matactwa ze strony Romanowskiego. - Nie ma jakiejkolwiek osoby, która byłaby w tej sprawie tymczasowo aresztowana, która w ogóle w jakikolwiek sposób byłaby związana z moim klientem - mówił dziennikarzom. - Jest to głęboko niesłuszne postanowienie - niezrozumiałe nawet z takiego ludzkiego punktu widzenia humanitarnego. To jest człowiek, który przeszedł operację, ale takie postanowienie zapadło - powiedział.

ZOBACZ: Sprawa Marcina Romanowskiego. Sąd zdecydował. "Nielegalne"

Wniosek prokuratury w sprawie aresztowania Romanowskiego rozpatrywała w jednoosobowym składzie sędzia Monika Louklinska, o której wyłączenie ze sprawy wnioskowała wcześniej obrona Romanowskiego. Sąd jednak nie przychylił się do wniosku obrony w tej sprawie.

Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą m.in. "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".