Wojciech Król został wybrany nowym przewodniczącym Rady Mediów Narodowych - przekazała PAP. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Czabańskiego, którego w październiku odwołał Sejm. W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu RMN.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został nowym przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie RMN w nowym składzie. Członkowie zdecydowali, że polityk KO zajmie miejsce zwolnione przez Krzysztofa Czabańskiego.

Wojciech Król zastąpi Krzysztofa Czabańskiego w Radzie Mediów Narodowych

RMN to organ powołany za rządów PiS, który powołuje zarządy i rady nadzorcze między innymi TVP, PAP i Polskiego Radia. Powołanie na miejsce Czabańskiego kandydata zgłoszonego przez obecną koalicję rządzącą zmieniło rozkład sił w Radzie Mediów Narodowych - członkowie związani z PiS stracili w niej większość.

Sejm 11 października odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji członka Rady Mediów Narodowych. Argumentem wnioskującej o odwołanie KO było złamanie przez Czabańskiego zakazu łączenia funkcji w Radzie z uczestniczeniem w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej. - Śmiać mi się chce, gdy słyszę te zarzuty. Jakiś pretekst trzeba było znaleźć - mówił w rozmowie z Interią przed odwołaniem.

Czabański, wybrany do RMN z rekomendacji PiS, kierował nią od 2016 r. To wówczas rząd PiS odebrał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prawo do powoływania i odwoływania władz spółek mediów publicznych.

Po odwołaniu Czabańskiego w RMN zasiadają cztery osoby. Są to wskazani przez PiS i wybrani w 2022 r. przez Sejm ubiegłej kadencji: Piotr Babinetz i Joanna Lichocka oraz Robert Kwiatkowski i Marek Rutka z Lewicy, wskazani przez prezydenta Andrzeja Dudę, aby reprezentowali ówczesną opozycję.

Kim jest Wojciech Król?

Wojciech Król (ur. 22 kwietnia 1985 r.) studiował na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Magisterium uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia o specjalizacji realizacja programów dziennikarskich. Odbył również studia podyplomowe z dziennikarstwa i zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Król rozpoczynał drogę zawodową jako instruktor teatralny w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Wkrótce podjął pracę w spółce radiowej Ad. Point, a następnie Eurozet na stanowisku specjalisty ds. reklamy, media planner i copywriter. Pracę radiową łączył ze współpracą z oddziałem katowickim Telewizji Polskiej na stanowisku asystenta reżysera. Karierę zawodową kontynuował już jako dziennikarz w TVP 2 w Warszawie w redakcji programów porannych i form studyjnych. W 2010 r. przyjął propozycję objęcia stanowiska rzecznika prasowego i szefa kancelarii prezydenta Mysłowic. Cztery lata później objął stanowisko dyrektora gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego.

Król jest posłem nieprzerwanie od 2015 r. Trzecią kadencję zasiada w komisji kultury i środków przekazu, obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.