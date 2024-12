Donald Trump skrytykował Ukrainę za wystrzelenie przeciwko Rosji amerykańskich rakiet - przekazała agencja Reutera. Prezydent elekt USA udzielił w czwartek wywiadu magazynowi "Time", który uznał go "Człowiekiem Roku". - To szaleństwo. Tylko eskalujemy wojnę. Nie powinno być na to pozwolenia - mówił polityk.