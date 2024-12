Zełenski wbił szpilę Orbanowi. "Mamy nadzieję, że nie zadzwoni do Asada"

"Smutne, że prezydent Ukrainy odrzucił świąteczne zawieszenie broni" - oświadczył Viktor Orban. Premier Węgier stwierdził, że pod koniec prezydencji jego kraju w UE Budapeszt "zrobił, co mógł". Reakcja Orbana to odpowiedź na słowa Wołodymyra Zełenskiego, który oznajmił, że "nie może być dyskusji o wojnie bez Ukrainy". Wcześniej Orban powiadomił, że rozmawiał telefonicznie z Putinem.

"Pod koniec węgierskiej prezydencji w UE podjęliśmy nowe wysiłki na rzecz pokoju. Zaproponowaliśmy zawieszenie broni na Boże Narodzenie i wymianę więźniów na dużą skalę" - oświadczył Viktor Orban w serwisie X.

Jak stwierdził, "smutne jest, że prezydent Wołodymyr Zełenski wyraźnie to odrzucił i wykluczył dzisiaj". "Zrobiliśmy, co mogliśmy" - oznajmił.

Zełenski krytykuje Orbana. "Mamy nadzieję, że nie zadzwoni do Asada"

Wpis premiera Węgier pojawił się w reakcji na słowa prezydenta Ukrainy, który krytykował działania Orbana. Szef węgierskiego rządu powiadomił wcześniej, że odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i że dotyczyła ona Ukrainy. Według Kremla rosyjski dyktator powiedział węgierskiemu przywódcy, iż polityka Kijowa "nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu".

"Dziś przez godzinę rozmawiałem z prezydentem Putinem. Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznych tygodniach wojny. Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju" - pisał Orban.

"Mamy nadzieję, że przynajmniej nie zadzwoni do Asada w Moskwie, aby posłuchać jego godzinnych wykładów" - skomentował Zełenski.

Wołodymyr Zełenski stanowczo: Nie może być dyskusji o wojnie bez Ukrainy

"Jest zupełnie oczywiste, że osiągnięcie prawdziwego pokoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa wymaga determinacji Ameryki, jedności Europy i niezachwianego zaangażowania wszystkich partnerów w realizację celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - podkreślił Zełenski.

Zdaniem prezydenta Ukrainy "nikt nie powinien przedkładać osobistego wizerunku kosztem jedności", "każdy powinien skupić się na wspólnym sukcesie", a "jedność w Europie zawsze była kluczem do jej osiągnięcia".

"Nie może być dyskusji o wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, bez Ukrainy" - zaznaczył Zełenski.

Podziękował także Donaldowi Trumpowi oraz europejskim przywódcom, z którymi "już współpracował w celu znalezienia właściwych i silnych rozwiązań na rzecz prawdziwego pokoju".