Mija pierwszy rok koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Z tej okazji pochwalono się osiągnięciami gabinetu m. in. wypłatą 800 plus, 1500 zł babciowego oraz odblokowaniem środków z KPO. Premier zwrócił się także do opozycji. "Politykom PiS, którzy rok temu, po powołaniu naszego rządu, poczuli się nagle gorzej, z całego serca zdrowia życzę. Wszystkim, nie tylko podejrzanym" - napisał Tusk.