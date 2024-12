We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Nikt z nas nie ma wątpliwości, że to, co działo się z tą służbą przez ostatnie lata, było drwiną z misji, do której była powołana - podkreślał premier Donald Tusk.

Na wniosek ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego - poinformowała we wtorek kancelaria premiera.

Przed posiedzeniem rządu kwestię likwidacji CBA skomentował premier Donald Tusk. - Nikt z nas nie ma wątpliwości, że to, co działo się z tą służbą przez ostatnie lata, było drwiną z misji, do której była powołana - powiedział.

Likwidacja CBA. Komentarz premiera Donalda Tuska

Zdaniem premiera ostatnie lata pokazały, że "poprzednicy używali bezwzględnie różnych metod do walki politycznej, w których także udział brały służby państwowe". - Wszyscy w Polsce mieli coraz bardziej przygnębiające wrażenie, że instytucja powołana do walki z korupcją tak naprawdę kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją - powiedział szef rządu.

- Usytuowanie CBA miało zagwarantować, że ta służba będzie przede wszystkim patrzeć władzy na ręce. Została zdeprawowana przez naszych poprzedników. Pracowaliśmy długo nad zmianami, które zlikwidują zło, które rozpleniło się w tej instytucji - powiedział premier.

Donald Tusk zapowiedział, że szef MSWiA przygotował zmianę, która spowoduje, że "państwo będzie skuteczniejsze w ściganiu korupcji", a służby za to odpowiedzialne, będą "skoncentrowane na tych, którzy władzę wykonują, a nie na opozycji". - Dziękuję za przygotowanie tego projektu - podkreślił.

Ustawa o likwidacji CBA. Co zakłada projekt?

Po likwidacji CBA zgodnie z przygotowanym projektem ustawy, część zadań przejmie specjalnie powołany pion antykorupcyjny w Policji - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Tam przeniesione ma być 950 funkcjonariuszy i około 200 pracowników cywilnych.

Dodatkowo około 300 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zostanie przeniesionych z innych jednostek policji. Pozostały personel, który obecnie pełni służbę lub pracuje w CBA, ma zostać przydzielony do innych instytucji: około 150 etatów trafi do KAS, a około 200 osób zostanie oddelegowanych do ABW.

Projekt ustawy zakładający m.in. likwidację CBA jest gotowy od maja, a na początku listopada zajęło się nim Kolegium ds. służb specjalnych.

- Zdecydowaliśmy ostatnio, żeby projekt był przyjęty na poziomie rządowym. Kolegium ds. służb specjalnych wyraziło pozytywną opinię. Przed nami Stały Komitet i Rada Ministrów. To jest kwestia najbliższych dwóch, trzech tygodni - informował w poniedziałek na antenie Polsat News Tomasz Siemoniak.