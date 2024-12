Podczas czwartkowej uroczystości w siedzibie MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że dla rządu, który współtworzy, są dwie najważniejsze rzeczy - bezpieczeństwo i gospodarka. Wyrazem tego ma być właśnie utworzenie nowej formacji w Wojsku Polskim, czyli wojsk dronowych. Te wkrótce staną się faktem.



- Od 1 stycznia wojska dronowe, już jako nie plan, ale realna część Wojska Polskiego, zafunkcjonują - zapowiedział wicepremier.

Wojska dronowe od 1 stycznia. Kosiniak-Kamysz: Absolutny priorytet

Umowa na zakup bezzałogowego systemu powietrznego MQ-9B SkyGuardian zawarta została między Skarbem Państwa-Agencją Uzbrojenia a amerykańską spółką General Atomics. Szef MON zaznaczył w tym kontekście, że to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, istotna także dlatego, że dokonywana ze strategicznym partnerem.



- Ta technologia kosztuje, bo za kilka tego typu maszyn musimy zapłacić ok. 1,2 mld zł. To poważny wydatek, ale to sprzęt najwyższej jakości - wyjaśniał.

Lider PSL odwołał się także do słów Donalda Trumpa, który wielokrotnie nawoływał do sojuszników o zwiększenie wydatków na zbrojenia i zaznaczał, że państwa muszą równocześnie realizować działania na rzecz wspierania swoich gospodarek.



- Nasz rząd udowadnia, że strategicznym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa są USA dla Polski, a budowa wojsk dronowych jest dla nas absolutnym priorytetem. Nie da się dzisiaj skutecznie prowadzić polityki odstraszania i obrony, nie inwestując w ten rodzaj wojsk - dodał.

Szef MON zapowiada podpisanie kolejnych umów dla Wojska Polskiego

Szef MON zaznaczył, że dron MQ-9B Sky Guardian może osiągnąć pułap 15 km, jego prędkość maksymalna to ok. 480 km/h, ok. 20 godzin lotu, który "ma na celu przede wszystkim działania rozpoznawcze, ale też uderzeniowe, jeżeli taka konieczność zajdzie".



- Drony będą miały oddziaływanie w obszarze lądowym i wodnym, wszędzie, gdzie zajdzie taka potrzeba - mówił.

Jak zapowiedział, dzisiejsze wydarzenie jest pierwszym z całej serii, zaplanowanej na kolejne dni grudnia. W ciągu kilkunastu dni "prawie codziennie" podpisywane będą umowy - czasem jedna, a czasem nawet kilka. Kolejne podpisanie zapowiedziano na piątek, ale szczegóły nie zostały ujawnione.

Polska kupiła nowoczesne drony MQ-9B SkyGuardian

Drony MQ-9B SkyGuardian mają zastąpić wykorzystywane już w Wojsku Polskim - w ramach leasingu od Amerykanów - starsze drony MQ-9A Reaper. Wyleasingowane drony trafiły na początku 2023 roku do bazy Sił Powietrznych w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie), a ich podstawowym zadaniem jest prowadzenie rozpoznania z powietrza, zarówno w zakresie rozpoznania obrazowego - przez optyczne monitorowanie powierzchni ziemi, jak i radioelektronicznego - poprzez nasłuchiwanie emisji radarów czy innych środków łączności.



Podpisana z Amerykanami umowa na leasing Reaperów od początku zakładała, że Polska będzie mogła z nich korzystać do czasu pozyskania własnych dronów. Nowe mają dotrzeć do Polski do I kwartału 2027 r. Zarówno w przypadku leasingu, jak i zakupu chodzi o kilka - dokładna liczba nie jest podawana do wiadomości - maszyn, tworzących jeden system.