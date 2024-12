W nocy szczególnie niebezpiecznie będzie na drogach. W związku z marznącymi opadami na ulicach i chodnikach zrobi się wyjątkowo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydała ostrzeżenia dla mieszkańców 10 województw południowej, wschodniej i centralnej Polski.

Pogoda. Marznące opady i oblodzenia. Alerty IMGW

W nocy - głównie na południu i wschodzie oraz w centrum i miejscami na Pomorzu - wystąpią słabe opady śniegu, przejściowo śniegu z deszczem i lokalnie marznącej mżawki, powodując gołoledź. Temperatura w większości kraju wahać się będzie od -3 st. C do zera. Cieplej będzie na wybrzeżu - około 3 st. C, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat - od -9 do -6 st. C.

W związku z trudnymi warunkami IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i oblodzenia dla województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego.

Alerty IMGW w powiatach jasielskim i krośnieńskim na Podkarpaciu oraz gorlickim w Małopolsce obowiązują już od godz. 14, w pozostałych regionach niebezpiecznie będzie od godz. 21 w środę do około 10 w czwartek.

Przemieszczanie się utrudniać będą także mgły - lokalnie ograniczające widzialność do około 400 m.

Mróz i śnieg. Co czeka nas w kolejnych dniach?

W czwartek synoptycy nie spodziewają się poprawy warunków. W ciągu dnia niebo będzie zachmurzone, jedynie na północy i wybrzeżu mieszkańcy mogą liczyć na chwile ze słońce. Na wschodzie i południu miejscami znowu może popadać śnieg, także z deszczem, możliwe są również opady mżawki, które rano będą zamarzały i powodowały gołoledź.

Temperatura maksymalna od zera na południu i wschodzie, przez około 2 st. C w centrum i na zachodzie, do 5 st. C na wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - około -3 st. C.

W piątek temperatura w większości kraju spadnie poniżej zera, nawet do -6 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich.