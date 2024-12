Po lasach w okolicach Węgorzewa biega sitatunga sawannowa. To egzotyczny gatunek antylopy, który naturalnie nie występuje w Polsce. Kilka miesięcy temu zwierzę uciekło z mini zoo, a właścicielowi do tej pory nie udało się go namierzyć. Zima i nadchodzące mrozy mogą być zabójcze dla antylopy, dlatego Fundacja Kopytka z nadzieją wystosowała ważny apel.