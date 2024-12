"Protest będzie trwał do momentu, aż władze wykażą wolę do poważnych negocjacji i podjęcia realnych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów" - przekazali członkowie NSZZ Policji. Funkcjonariusze domagają się podwyżek oraz dodatku mieszkaniowego. Minister MSWiA Tomasz Siemoniak nie ma jednak dobrych wieści.

W piątek Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ogłosił ogólnokrajową akcję protestacyjną. To odpowiedź na brak podwyżek oraz niezrealizowanie obietnic dotyczących warunków pracy.

Policjanci protestują. Chcą podwyżek i dodatku mieszkaniowego

"Od wielu miesięcy staraliśmy się prowadzić rozmowy z rządem, apelując o poprawę warunków pracy policjantów, o zapewnienie adekwatnych wynagrodzeń, a także o zwiększenie środków na rozwój i modernizację służb mundurowych, które stanowią fundament bezpieczeństwa obywateli. (...)" - przekazano w oświadczeniu NSZZ Policjantów.

Członkowie związku podkreślili, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "nie wykazało chęci" do dialogu i konsekwentnie ignoruje wszystkie prośby.

Zaznaczyli, że akcja protestacyjna ma na celu obronę godności funkcjonariuszy i poprawę warunków pracy. Postulują m.in. o waloryzację pensji o 15 proc. i powszechne świadczenia mieszkaniowe.

Protest ma trwać do momentu, w którym politycy z rządu nie podejmą dialogu lub nie zaczną spełniać postulatów. Policjanci oczekują merytorycznej rozmowy i wyjaśnień.



"Protest będzie trwał do momentu, aż władze wykażą wolę do poważnych negocjacji i podjęcia realnych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów. To MSWiA ponosi pełną odpowiedzialność za to, że sytuacja doprowadziła do eskalacji napięcia i zmusiła nas do podjęcia tej decyzji" - dodali.

Tomasz Siemoniak: Taka akcja jest niewłaściwa

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że patrzy na te protesty "ze smutkiem". Na spełnienie większości postulatów nie ma bowiem wystarczających środków. W przyszłym roku nie będzie podwyżki waloryzacyjnej o 15 proc., ale policjanci mogą liczyć na dodatek mieszkaniowy.

Minister przypomniał, że w Radzie Dialogu Społecznego jest postulat, by dla całej sfery budżetowej podwyżki wyniosły 15 proc. ale na początku tego roku były już podwyżki o 20 proc.

- Więc wydaje mi się, że tutaj taka akcja jest niewłaściwa - dodał Tomasz Siemoniak.

Minister podkreślił, że słucha postulatów i zdaje sobie sprawę z problemów, które nękają policję, ale nie na wszystko ma fundusze. Powiedział, że na razie uda się dotrzymać obietnicy ws. dodatku mieszkaniowego. Dodał, że liderzy związkowi dokładnie wiedzą, ile jest pieniędzy w budżecie.

