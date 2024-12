- Tak się czepiliśmy tego masła, a jak spojrzymy na odczyty dotyczące inflacji to widać, że znacząco staniał cukier - zauważyła Anna Gołębicka z Centrum im. Adama Smitha. W "Punkcie widzenia Jankowskiego" wyjaśniła, że za tłuszcz w kostce płacimy więcej, bo latem - ze względu na suszę - krowy nie mogły "dawać tyle mleka, ile zwykle dawały". Sytuację pogorszyła decyzja Nowej Zelandii.

Gorąca dyskusja na temat cen masła rozgorzała w ostatnich dniach, bo produkt ten zdrożał od stycznia średnio o 2 proc., a w porównaniu z 2023 rokiem - o 31,8 proc. Skąd takie podwyżki? O niepokojącym trendzie mówiła w programie "Punkt widzenia Jankowskiego" Anna Gołębicka z Centrum im. Adama Smitha.

Ekspertka stwierdziła, iż na wyższe ceny masła złożyły się dwa czynniki. - Cała historia zaczyna się tego lata, gdy była susza i okazało się, że krowy nie mogą dawać tyle mleka, ile zwykle dawały. Trzeba je więc było dokarmiać, więc cena mleka w skupie zaczęła rosnąć, co przełożyło się również na ceny masła - stwierdziła na antenie Polsat News.

Cena masła. Dlaczego jest drożej? "Nowej Zelandii opłaca się produkować sery"

Jak dodała Anna Gołębicka, polski rynek zależny jest od sytuacji w międzynarodowej gospodarce - a za granicą masła również jest mniej. Wpływ na taki stan rzeczy mogła mieć Nowa Zelandia, "która była wielkim eksporterem masła". - Uznano tam, że z mleka, które mają, bardziej opłaca się im produkować sery. Stąd nagle na rynku globalnym jest mniej masła - tłumaczyła.

Eksperta wskazała, że gdy mamy stały popyt na dany produkt, a jego podaż globalnie jest mniejsza, to "cena zawsze będzie wyższa". Przypomniała jednocześnie o produktach, które w ostatnim czasie staniały. - My się tak czepiliśmy tego masła, a jak spojrzymy na odczyty dotyczące inflacji różnych produktów, to widać, że znacząco staniał cukier, natomiast cena jajek w ogóle się nie zmieniła - mówiła.

Ceny masła ostro w górę. O ile podrożało?

Jak wynika z raportu Hiper-Com Poland ceny masła od stycznia do początku listopada ceny masła średnio poszły w górę o 2 proc. rdr. Największe wzrosty odnotowano w supermarketach (8,4 proc. rdr.), sieciach cash&carry (7,2 proc. rdr.) i sklepach typu convenience (5,5 proc. rdr.). Nieco taniej można je kupić hipermarketach (-7,7 proc. rdr.) i dyskontach (-4,8 proc. rdr.).

Wzrost cen masła najbardziej widoczny jest w porównaniu miesiąc do miesiąca. W sierpniu wzrost był na poziomie 29,3 proc. rdr., we wrześniu średnia podwyżka wyniosła 30,1 proc. rdr., w październiku - 32,2 proc. rdr., a w listopadzie 31,8 proc. rdr.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH trend dalej narasta. - Na rynku można już spotkać pojedyncze przypadki kostki masła po 10 zł. Natomiast to, czy wartość standardowego produktu w większości sklepów przekroczy tę granicę, będzie zależało od poziomu wzrostu cen mleka i energii - przewiduje dr Krzysztof Łuczak.

Specjaliści upatrują nadziei ws. obniżenia cen masła w spadku popytu na ten towar. - W końcówce roku ceny masła pozostaną wysokie, szczególnie w związku z sezonowym wzrostem popytu przed świętami. Początek 2025 roku może przynieść pewną stabilizację lub niewielkie spadki cen, wynikające z okresowego spowolnienia popytu - komentuje w raporcie Julia Pryzmont.

Masło a wybory prezydenckie. Szłapka: Wygra Trzaskowski to będzie po 5 zł

Temat cen masła stał się również jednym z motywów prekampanii prezydenckiej w naszym kraju. W poniedziałek Adama Szłapka na antenie Radia Zet pytany był przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich doprowadzi do obniżki cen masła.

- Czy masło będzie po pięć złotych? - zastanawiał się dziennikarz. - Myślę, że tak - odpowiedział minister ds. Unii Europejskiej i szef Nowoczesnej. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem. Komentowali ją m.in. goście programu "Debata Gozdyry" w Polsat News.

