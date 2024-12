Święta Bożego Narodzenia za pasem. Jednak poza radością z oczekiwania na ten czas, serca Polaków wypełnia lęk o rosnące ceny. Bez wątpienia zbliżająca się Wigilia to czas finansowych wyzwań. Inflacja i sytuacja geopolityczna powodują, że przygotowanie świątecznego stołu staje się coraz droższe. Zobaczmy, jak kształtują się koszty i co można zrobić, aby nie tyle zaoszczędzić, co wydać nieco mniej.