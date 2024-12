Czeka nas zmierzch popularności kreacji z Mediolanu czy Paryża? Ich miejsce zastąpić może... Sosnowiec. Miasto nakreśliło poważne plany, by stać się rozpoznawalnym punktem na modowej mapie świata. Pomóc mają w tym uczniowie, którzy kształcić będą się w pierwszym w Polsce Centrum Mody.

1400 km na wschód od Paryża i niewiele mniej na północ od Mediolanu. W Sosnowcu najlepsi studenci kierunków modowych i krawieckich rywalizują, by móc reprezentować Polskę w prestiżowym, międzynarodowym konkursie. Miejsce rywalizacji jest nieprzypadkowe, bo w mieście otwarto właśnie Centrum Mody.

Placówka zarządzana jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce tego typu ośrodek wpisany do systemu edukacji. - W Polsce nie ma takiego ośrodka i takiej szkoły z takim wyposażeniem - powiedziała Polsat News Elżbieta Czernik, dyrektor sosnowieckiego CKZiU.

Centrum Mody w Sosnowcu. Inwestycja w nową technologię

Jak wyjaśniła Elżbieta Czernik, "pracodawca niekoniecznie zrezygnuje z działań biznesowych na rzecz doskonalenia takiego pracownika". - On potrzebuje teraz, już w tej chwili i właśnie my jesteśmy odpowiedzią na te potrzeby - podkreśliła.

Szkoła deklaruje, że zapewnia uczniom dostęp do praktyk i staży umożliwiających zdobycie cennego doświadczenia i nawiązanie kontaktów w branży. Pomóc ma w tym najnowsza technologia.

W wyremontowanym za 10 mln zł budynku znalazły się m.in. maszyny pozwalające szyć specjalistyczną odzież - chociażby dla wojska.

- Będą tutaj szkolenia zarówno dla uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców - tłumaczy Edyta Cyganek, koordynatorka Centrum Mody.

Sosnowiec zwali "małą Łodzią". Nie bez powodu

Swoje miejsce znajdą tu również specjaliści, nie tylko ze świata krawiectwa i mody. - To jest cały proces związany z szyciem pokrowców, na przykład do samochodów, cała produkcja mebli, bo tam wszędzie mamy tkaniny, które wymagają rozkroju - wyjaśniła Edyta Cyganek.

Dla Sosnowca to nie podróż w nieznane, a powrót do korzeni. Niegdyś to miasto żyło przemysłem włókienniczym i nazywane było "małą Łodzią". Pierwsi uczniowie mają zacząć szkolenia w nowo otwartym Centrum Mody po Nowym Roku.

