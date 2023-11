Moda nie przestaje zaskakiwać. Coraz dziwniejsze i nietypowe projekty zyskują uznanie, ale gdzie jest - o ile jest - granica tego szaleństwa? O balansowaniu na krawędzi może coś powiedzieć Jun Takahashi, japoński projektant mody marki Undercover. Na wrześniowym pokazie Fashion Week w Paryżu zaprezentował kreację z żywych motyli.

Sukienka, o której mowa, sięga do połowy ud. Rozkloszowany dół można porównać do szklanki z podwójnym dnem. Między "ściankami" kreacji umieszczono kwiaty i motyle, a na górnej części stroju zamontowano niezależne źródło światła, dzięki czemu podczas pokazu odbywającego się w mroku, całą uwagę przykuwała oświetlona sukienka.

Pokazał sukienkę z żywych motyli. Pojawiła się krytyka

Jednak stowarzyszenia zajmujące się prawami zwierząt bardziej zwróciły uwagę na dobro zwierząt, niż projekt wyjątkowej sukienki. Organizacja PETA napisała w październiku do Takahashiego, zwracając mu uwagę na złe warunki transportu motyli.

"Zazwyczaj są albo 'wyrwane' z natury, albo hodowane w niewoli na farmach" - napisali. Dodali również, że podczas transportu wiele motyli umiera i jest miażdżonych ze względu na nieodpowiednie warunki w jakich są przewożone.

Japoński projektant mody ustosunkował się do otrzymanego listu. Tłumaczył, że motyle użyte do jego projektu zostały zakupione u "etycznego" hodowcy, a on sam wraz z zespołem zapewnił im odpowiednie warunki bytowania, takie jak pożywienie, przestrzeń jak i odpowiednią temperaturę.

Projektant przeprasza za użycie żywych zwierząt do projektu

Jun Takahashi dodał, że mimo iż marka Undercover starała się stworzyć "jak najbardziej komfortowe środowisko" dla żywych stworzeń, to on miał wątpliwości, co do użycia motyli w swoim projekcie. "Czułem się winny, a mimo to zdecydowałem się umieścić motyle w sukience mojego projektu" – napisał cytowany przez CNN. Przyznał, że natychmiast po pokazie wypuścił motyle na wolność w jednym z parków.

W liście przesłanym do PETA przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że "żałuje iż wykorzystał motyle, które mogły żyć na wolności".

"Mam nadzieję, że docenicie naszą dobrą wolę i proszę nie wahajcie się następnym razem informować nas w takich tematach, ponieważ chcemy zachowywać się lepiej i mieć większą świadomość w tego typu sprawach" – napisał.

Co ciekawe stój wywołał oburzenie organizacji zajmujących się prawami zwierząt, ale także zachwyt m.in. "The Business of Fashion", który jest jednym z najpopularniejszych portali o biznesie mody.