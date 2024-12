Mniej więcej godzinę cieszyła się swoim bmw 18-latka z Mazowsza. Wracając do domu nowym nabytkiem, straciła panowanie nad autem i dachowała. Policjanci stwierdzili, że nastolatka miała "duże szczęście".

Do wypadku doszło we wtorek rano na leśnej drodze w gminie Łyse (woj. mazowieckie). Zgłoszenie o poważnym wypadku otrzymali dyżurni z ostrołęckiej policji, którzy natychmiast wysłali na miejsce funkcjonariuszy z drogówki oraz pogotowie ratunkowe.

Na miejscu zdarzenia policjanci zastali rozbity samochód marki bmw, a za jego kierownicą 18-latkę, która została przebadana przez zespół medyczny. Szczęśliwie wyszła z wypadku bez poważnych obrażeń.

Łyse. 18-latka rozbiła nowe bmw. "Może mówić o dużym szczęściu"

Jak podkreślono w policyjnym komunikacie, nastolatka "może mówić o dużym szczęściu". Według wstępnych ustaleń na łuku drogi kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i dachowała.

Policjanci ocenili, że auto ma poważne uszkodzenia, jednak gdyby do tego wypadku doszło kilka kilometrów dalej, mogłoby wpaść do wodnego przepustu. Mundurowi ustalili również szczegółowe okoliczności zdarzenia. Jak się okazało, 18-latka swoje bmw zakupiła kilkadziesiąt minut przed wypadkiem i wracała nim do domu. Prawo jazdy ma od niespełna trzech miesięcy.

"Apelujemy do kierowców o ostrożność. Szczególnie należy ją zachować w sytuacji, kiedy poruszamy się pojazdem, którego nie znamy. W takich przypadkach należy najpierw wyczuć pojazd i sprawdzić jak się zachowuje w różnych sytuacjach" - apelują ostrołęccy policjanci.