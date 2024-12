Strażacy przyłączają się do policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" ogłosiła w poniedziałek akcję protestacyjną.

O podjęciu akcji protestacyjnej przez Państwową Straż Pożarną poinformowała w poniedziałek Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność".

Decyzję o włączeniu się do zainicjowanego przez funkcjonariuszy innych służb protestu podjęła Rada KSP podczas posiedzenia zdalnego. "Powodem protestu jest brak spełnienia postulatów zgłoszonych w stanowisku związków zawodowych funkcjonujących w służbach podległych MSWiA 25 listopada 2024 r." - czytamy.

W komunikacie poinformowano, że "strażacy skoordynują swoje działania z innymi związkami funkcjonującymi w służbach mundurowych".

Zapowiedziano też, że Rada KSP, która przekształciła się w Komitet Protestacyjny przedstawi na posiedzeniu 17 grudnia ustalone z pozostałymi związkami formy i zakres działań protestacyjnych.

Brak porozumienia z MSWiA. Chodzi o podwyżki i dodatek mieszkaniowy

W piątek Zarząd Główny NSZZ Policjantów poinformował o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Powodem był brak porozumienia z MSWiA dotyczący m.in. podwyżek i dodatku mieszkaniowego.

"Protest będzie trwał do momentu, aż władze wykażą wolę do poważnych negocjacji i podjęcia realnych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów" - przekazali członkowie NSZZ Policji.

"Od wielu miesięcy staraliśmy się prowadzić rozmowy z rządem, apelując o poprawę warunków pracy policjantów, o zapewnienie adekwatnych wynagrodzeń, a także o zwiększenie środków na rozwój i modernizację służb mundurowych, które stanowią fundament bezpieczeństwa obywateli. (...)" - przekazano w oświadczeniu NSZZ Policjantów.

Protest policji. Tomasz Siemoniak: Akcja jest niewłaściwa

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że patrzy na te protesty "ze smutkiem". Na spełnienie większości postulatów nie ma bowiem wystarczających środków. W przyszłym roku nie będzie podwyżki waloryzacyjnej o 15 proc., ale policjanci mogą liczyć na dodatek mieszkaniowy.

Minister przypomniał, że w Radzie Dialogu Społecznego jest postulat, by dla całej sfery budżetowej podwyżki wyniosły 15 proc. ale na początku tego roku były już podwyżki o 20 proc.

- Więc wydaje mi się, że tutaj taka akcja jest niewłaściwa - dodał Tomasz Siemoniak.

Minister podkreślił, że słucha postulatów i zdaje sobie sprawę z problemów, które nękają policję, ale nie na wszystko ma fundusze. Powiedział, że na razie uda się dotrzymać obietnicy ws. dodatku mieszkaniowego. Dodał, że liderzy związkowi dokładnie wiedzą, ile jest pieniędzy w budżecie.