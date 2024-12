Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jest decyzja prezydenta

- Jest mi niezwykle miło, że mogę wręczyć tę nominację - powiedział prezydent Andrzej Duda, przekazując w poniedziałek nominację Bogdanowi Święczkowskiemu. Następnie podziękował nowemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego za podjęcie się zadania i przyjęcie nominacji. Podziękował także Julii Przyłębskiej za przeprowadzenie konkursu i przedstawienie kandydatów na stanowisko.

Prezydent podkreślił, że Święczkowski obejmuje stanowisko w "czasach politycznych wstrząsów i batalii, które w tej chwili się toczą, gdzie kwestia praworządności ma fundamentalne znaczenie najprawdopodobniej dla przyszłości Rzeczpospolitej".

ZOBACZ: Komunikat TK ws. Julii Przyłębskiej. "Nie jest prezesem"

Duda zaznaczył, że miał przyjemność pracować z Bogdanem Święczkowskim w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dalej mówił o kolejnych stanowiskach zajmowanych przez nowego prezesa TK. - Pan prezes był prokuratorem krajowym, a więc w istocie niósł na swoich barkach odpowiedzialność za funkcjonowanie całej prokuratury - powiedział prezydent.

- Ze wszystkich zadań powierzonych przez lata wywiązywał się pan prezes w moim przekonaniu znakomicie. Nie miałem w związku z tym żadnych wątpliwości co do tego, że ma pan absolutnie pełnie kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do tego, by funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego wykonać najlepiej jak to tylko możliwe - stwierdził Duda. Podziękował także Julii Przyłębskiej za pełnienie przez nią funkcji prezesa TK.

Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny nie miał prezesa od końca listopada, kiedy to Julia Przyłębska zrezygnowała z pełnionej przez siebie funkcji. Do dziś była ona jednak "sędzią Trybunału Konstytucyjnego kierującą pracami TK". Przyłębska w TK zasiadała od grudnia 2015 r., a prezesem organu była od 21 grudnia 2016 r. Jej kadencja jako sędziego dobiegła końca 9 grudnia.

Jak stanowi prawo, prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. W piątek poinformowano, że z czterech chętnych na kierowanie pracami TK, ostatecznie wyłoniono dwóch - Bartłomieja Sochańskiego i Bogdana Święczkowskiego.

ZOBACZ: Sędzia Julia Przyłębska wskazała możliwego przyszłego prezesa TK. Padły dwa nazwiska

Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie jest kwestionowany przez rządzącą większość i wielu prawników.

W marcu Sejm przyjął uchwałę ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.