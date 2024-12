- Zgromadzenie Ogólne sędziów TK spośród czterech kandydatów wyłoniło dwóch, których kandydatury trafiły do prezydenta - poinformowała sędzia kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Dodała, że są to Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski. Sędzia Przyłębska ma kierować pracami TK do 9 grudnia.