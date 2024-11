Trudno jest lekceważyć rolę, jaką odgrywają na stołach w Wigilię tradycyjne dania. Nie można jednak nie zauważyć, że wiele charakterystycznych przysmaków jest bardzo tuczących. W pewnym momencie organizm daje znać, że kolejny kęs to nie najlepszy pomysł. Przy obfitej kolacji szczególnie seniorzy powinni mieć się na baczności.

Wigilia a problemy trawienne

Świąteczne dania są ciężkostrawne. Wiele z nich zawiera spore ilości tłuszczu, cukru lub soli, co może być wyzwaniem dla organizmu, zwłaszcza u osób starszych.

Jednym z przykładów jest smażony karp - tłusta ryba w panierce, która może prowadzić do wzdęć i uczucia ciężkości. Podobne problemy mogą wywołać pierogi z kapustą i grzybami, szczególnie jeśli są smażone. Kapusta, obecna również w bigosie czy krokietach, jest trudna do strawienia, a w połączeniu z grochem ryzyko dolegliwości, takich jak zaparcia, dodatkowo wzrasta.

ZOBACZ: Przełom w badaniach. Ten naturalny środek odwraca objawy Alzheimera

Zupy, choć mniej oczywiste, także mogą przysporzyć problemy. Barszcz czerwony z kalorycznymi uszkami czy grzybowa na tłustym wywarze mogą powodować zgagę i inne problemy gastryczne.

Słodycze i napoje. Niebezpieczeństwo dla cukrzyków

Desery i słodzone napoje to kolejna grupa dań, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie seniorów. Duże dawki cukru prowadzą do gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi. Jest to szczególnie groźne dla osób z cukrzycą lub z predyspozycjami do niej.

Kompot z suszu, choć pyszny, również zawiera sporo cukru.

Naukowcy ostrzegają przed smażonym jedzeniem

Wigilijne potrawy mogą powodować nie tylko chwilowe dolegliwości, takie jak wzdęcia czy uczucie ciężkości. Długotrwałe spożywanie ciężkostrawnych i tłustych posiłków wiąże się z ryzykiem otyłości, problemów z układem krążenia oraz zaburzeniami trawienia.

ZOBACZ: Naukowcy są zgodni. Mała zmiana w stylu życia zmniejszy ryzyko zawału i udaru

Naukowcy z Hoseo University w Korei powiązali spożywanie smażonych potraw ze zwiększonym ryzykiem raka żołądka. W badaniu przeprowadzonym na grupie 5700 pacjentów z tym nowotworem wykazano, że częste spożywanie smażonych dań może być czynnikiem sprzyjającym jego rozwojowi. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Nutrients".

Lżejsza wigilijna wieczerza. Kilka rad

Ministerstwo Zdrowia i NFZ sugerują, jak uczynić wigilijną kolację bardziej przyjazną dla zdrowia. Wskazówki obejmują:

zastąpienie smażenia pieczeniem,

unikanie panierki,

dodanie większej ilości warzyw do posiłków.

W przypadku tradycyjnych dań, takich jak pierogi czy ryby, kluczowy jest umiar. Dzięki temu seniorzy będą mogli cieszyć się świętami bez nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych.

red. / Polsatnews.pl