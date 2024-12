Kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a niekiedy ponad godzinę spóźnienia mają w sobotę pociągi jeżdżące przez Warszawę Centralną. Na jednej z najważniejszych stacji w kraju doszło do usterki. PKP PLK informują, że trwają naprawy, a my sprawdzamy, ile minut dłużej muszą na peronach spędzić pasażerowie.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, w sobotę około godz. 15:00 na stacji Warszawa Centralna doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem. "W miarę możliwości pociągi dalekobieżne jeżdżą po średnicy podmiejskiej" - dodał zarządca infrastruktury.

Państwowa spółka zapewniła, że "monterzy są na miejscu i pracują nad usunięciem usterki". Na razie jednak pasażerowie muszą mierzyć się z niemałymi utrudnieniami. Na Portalu Pasażera czytamy, iż wiele pociągów ma kilkudziesięciominutowe opóźnienia.

PKP. Awaria na kolei w Warszawie. Spore opóźnienia pociągów

Po godz. 16:30 skład Kolei Mazowieckich z Modlina na Lotnisko Chopina odnotował 81 minut spóźnienia. Z kolei IC Berlin-Warszawa-Express nr 71008 z Niemiec do Polski notował 80-minutowe opóźnienie.

Na peronach trzeba też czekać dłużej niż planowano na pociągi: EIP 4505 z Bielska-Białej do Gdyni (67 minut), EIP 5306 z Gdyni do Krakowa (51 minut), IC Kolberg z Krakowa do Olsztyna (44 minuty) czy skład ŁKA nr 99119 z Łodzi do Warszawy (50 minut).

Spóźniony jedzie też IC Zamoyski z Kołobrzegu do Rzeszowa - notował ponad godzinne opóźnienie. Ponadto wiele innych pociągów jechało o kilkanaście lub około 20 minut później niż przewiduje rozkład jazdy.

Opóźnienia pociągów w Warszawie. Problem na ważnym odcinku

Problemy na Dworcu Centralnym oznaczają, że kłopoty mają też pasażerowie czekający na Dworcach Zachodnim czy Wschodnim w Warszawie.

Dodatkowo - z racji, że stołeczna "średnica" jest kluczowym odcinkiem na krajowej sieci kolejowej - opóźnienia wkrótce mogą "rozlać się" po innych regionach Polski, zwłaszcza graniczących z Mazowszem.

