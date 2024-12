W piątek rano doszło do awarii systemu sprzedaży biletów w PKP Intercity. Nie można było ani zalogować się do aplikacji przewoźnika oraz ani kupić przez nią biletów. Przed godziną 9 awaria została usunięta - przekazał w Polsat News Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity.

O awarii w PKP Intercity informowali m.in. użytkownicy mediów społecznościowych. "Globalna awaria systemu sprzedaży biletów PKP INTERCITY. Nie można zalogować się do apki i nie można kupić biletów ani miejscówek. Informatycy od 8:50 już działają w PKP, ale nie wiadomo kiedy będzie usunięta" - przekazał jeden z internautów w serwisie X.

Przy próbie zalogowania się lub zakupu biletów na ekranie telefonu bądź komputera pojawiał się następujący komunikat: "Coś poszło nie tak! Cannot read the properties of undefined (reading 'find')".

Awaria aplikacji PKP Intercity. Rzecznik tłumaczy

- Mieliśmy chwilową usterkę aplikacji PKP Intercity. Ona wystąpiła tuż przed godz. 8, a została usunięta przed godz. 9 - Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity na antenie Polsat News.

Jak dodał, na czas awarii pasażerowie cały czas mieli dostęp do siedmiu pozostałych aplikacji, obsługiwanych przez partnerów PKP Intercity, za których pośrednictwem można było zakupić bilety na podróż tymi liniami.

- Przepraszamy pasażerów za tę usterkę, która trwała niecałą godzinę - powiedział rzecznik. - Jeśli ktoś jeszcze poszukuje swojego biletu w aplikacji bądź nie może się zalogować, proszę powtórzyć całą operację jeszcze raz - instruował przedstawiciel PKP.

Problemy z aplikację PKP Intercity. "To nie był atak hakerski"

- To nie był atak hakerski. To była usterka podczas konserwacji systemu, taką informację dostałem od zespołu IT - dodał Dutkiewicz.

Podróżni, którzy nie zdążyli ściągnąć biletu z aplikacji mobilnej albo przez e-mail mogli zakupić bilet w kasie biletowej lub biletomacie a poprzedni zareklamować.

