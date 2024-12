Znalazłeś taką "kartkę" za wycieraczką? To może być pułapka

Złodziejska wyobraźnia nie zna granic. Fałszywe faktury, podrobione wezwania do zapłaty czy kody QR przy miejscach parkingowych to tylko niektóre z pomysłów oszustów. Zauważyłeś kartkę za wycieraczką, przypominającą mandat? Nie ignoruj tego!

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wydała komunikat ostrzegający przed nowym oszustwem: fałszywymi mandatami z nagłówkiem "Wezwanie do zapłaty", które zostawiane są za wycieraczkami samochodów. Chwila nieuwagi może prowadzić nie tylko do utraty pieniędzy, ale i kradzieży danych osobowych.

Policja ostrzega przed oszustami

Coraz częściej w całym kraju złodzieje zostawiają fałszywe zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu. Mandat znaleziony na wycieraczce samochodowej automatycznie wywołuje szybsze bicie serca, a w głowie pojawia się seria pytań o popełnione wykroczenie. Oszuści powołują się na ustawę o ruchu drogowym i wykorzystują oficjalne logotypy instytucji takich jak policja czy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Kluczowym elementem oszustwa jest kod QR, który rzekomo umożliwia szybkie opłacenie należności. W rzeczywistości prowadzi on do fałszywych stron, które nie tylko wykradają pieniądze z konta bankowego, ale także przechwytują wrażliwe dane, takie jak kody do bankowości internetowej czy numer PESEL.

Jak informuje Komenda Główna Policji: "Oszustwo rozpoczyna się od pozostawienia za szybą samochodu fałszywego zawiadomienia o rzekomym wykroczeniu, np. złym parkowaniu lub przekroczeniu prędkości. Na zawiadomieniu znajdują się szczegółowe informacje, takie jak numer sprawy, powołanie na konkretne artykuły ustawy oraz kod QR do szybkiej płatności. Po zeskanowaniu kodu QR kierowca zostaje przekierowany na stronę internetową, która łudząco przypomina serwisy rządowe lub bankowe. Po wprowadzeniu danych i 'uregulowaniu należności' pieniądze trafiają do oszustów, a ofiara może stać się celem dalszych ataków, takich jak kradzież tożsamości".

W przypadku znalezienia takiego dokumentu należy zachować spokój i rozwagę. Mandaty w Polsce są wystawiane osobiście przez funkcjonariuszy lub wysyłane listem poleconym. W razie wątpliwości trzeba skontaktować się z policją lub strażą miejską w celu wyjaśnienia sprawy. Pod żadnym pozorem nie należy korzystać z kodu QR znajdującego się na kartce.

Czym jest Quishing?

Quishing to metoda oszustwa, która polega na wykorzystaniu kodów QR prowadzących do stron, które wykradają pieniądze i dane osobowe. Choć w USA ta forma działania jest znana od lat, w Polsce jej popularność wzrosła dopiero niedawno.

Statystyki policji są alarmujące: liczba cyberprzestępstw w Polsce wzrosła o 72 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. W samym 2023 roku odnotowano ponad 82 tysiące tego typu przestępstw.

Wygoda i prostota płatności online często powodują, że troska o bezpieczeństwo schodzi na dalszy plan. Warto jednak pamiętać, że zeskanowanie podejrzanego kodu QR może być równie ryzykowne, jak oddanie portfela pełnego gotówki nieznajomemu. Po zeskanowaniu takiego kodu telefon może zostać wykorzystany do dalszych ataków, ponieważ wiele zabezpieczeń zostaje ominiętych.

