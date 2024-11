Zero zakrętów na odcinku 26 km. To najdłuższa prosta droga w Polsce

Rekordy w infrastrukturze drogowej świata mogą imponować. Autostrada Panamerykańska ma aż 48 000 kilometrów (choć w istocie jest to sieć dróg), a najdłuższa prosta droga, to autostrada numer 10 w Arabii Saudyjskiej, która liczy 260 km. W Polsce na uwagę zasługuje najdłuższa trasa bez zakrętu - liczy aż 26 kilometry.

Polska sieć drogowa rozwija się, co jest widoczne w różnych częściach kraju. Choć nie tak dynamicznie, jak oczekuje wielu kierowców, wciąż pojawiają się nowe odcinki tras, ułatwiające przemieszczanie się po kraju.

Rosną kolejne polskie drogi

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w Polsce mamy już 5173,4 km autostrad i dróg ekspresowych. Natomiast Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku przewiduje powstanie kolejnych odcinków:

1469,3 km jest w realizacji,

77,3 km jest na etapie przetargu,

2557 km jest w przygotowaniu.

Według planów rządu i GDDKiA, powstanie nowych dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic, ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży. Szczególnie wygodnie jeździ się po trasach, które nie przypominają trawersujących ścieżek parkowych. Fenomenem jest tu bez wątpienia DK 62.

Droga krajowa DK 62 zaskakuje kierowców

Droga krajowa DK 62 zasługuje na miano fenomenu wśród polskich tras. Dla niektórych przejechanie się nią urasta do rangi atrakcji turystycznej. Jest to odcinek łączący Wyszogród z Płockiem. Ma długość 26 kilometrów. W samej długości nie ma nic nadzwyczajnego. To co wyróżnia DK 62 to jej konstrukcja - trasa nie ma ani jednego zakrętu. Jest to najdłuższy taki fragment w Polsce.

Według ekspertów, powstanie takiej drogi to efekt ukształtowania terenu, który w tej okolicy jest płaski. Nie ma tam przeszkód naturalnych, takich jak wzniesienia, doliny czy zbiorniki wodne, które wymusiłyby zakręty. Warto dodać, że tego typu odcinki są bardzo rzadkie w Europie, co sprawia, że DK 62 może być uznawana za jedną z najbardziej niezwykłych dróg w regionie.

Inne ciekawe drogi bez zakrętów

Chociaż DK 62 bije rekord długości odcinka bez zakrętów, to Polska ma jeszcze kilka interesujących dróg, które cechują się podobną prostotą konstrukcyjną. Jedną z nich jest DK 2 na Mazowszu. Jest to odcinek, który łączy Siedlce z Międzyrzeczem Podlaskim. Liczy sobie około 15 kilometrów.

Kolejnym wartym uwagi przykładem jest autostrada A1 w łódzkim. Nie jest co prawda, tak idealnie prosta jak DK 62, ale zakręty są tu minimalne. Niemal niewyczuwalne. Trasa ta łączy Piotrków Trybunalski z Tuszynem i ma niemal liniowy przebieg na odcinku 10 kilometrów.

Warto też wspomnieć o trasie S3 na Dolnym Śląsku między Jaworem a Legnicą. Tutaj kierowcy pokonują odcinek 12 kilometrów, nie wykonując żadnego ruchu kierownicą.

Takie odcinki dróg, choć imponujące, mają swoje wyzwania. Mogą być monotonne dla kierowców, zwłaszcza podróżujących przez długi czas albo nocą, co zwiększa ryzyko dekoncentracji. Dlatego w ich pobliżu często znajdują się tablice przypominające o konieczności odpoczynku.

