50-letni Polak zginął we Włoszech po zapaleniu się ciężarówki. Płomienie objęły kabinę kierowcy, w której znajdował się nasz rodak. Służby, które przybyły na miejsce nie mogły go już uratować. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. W sprawie wypadku wszczęto śledztwo, które prowadzi włoska policja.