30-letni kierowca ciężarówki z Polski został aresztowany w Niemczech, po tym jak doprowadził do serii wypadków na autostradzie A1. Polak, jadąc z dużą prędkością, staranował kilkadziesiąt aut i nie zatrzymał się, gdy zaczęła go ścigać policja. Rannych zostało co najmniej 26 osób.