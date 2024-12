Żółte alerty IMGW - ostrzegające przed silnym wiatrem - zostały wydane dla południowych krańców Polski. Chodzi o fragmenty województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Trudna sytuacja ma miejsce m.in. przy granicy z Czechami w woj. dolnośląskim. "Nad regionem utrzymuje się silny wiatr. Śr (średnia - red.) prędkość wynosi ok 30-45 km/h, porywy 70 km/h. W ciągu najbliższych godzin porywy mogą osiągać 75-80 km/h. Nad region nasuwa się strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzących w deszcz. Lokalnie drogi i chodniki śliskie" - donosi IMGW w mediach społecznościowych.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Są alerty

Silne porywy wiatru odnotowano również w okolicy Mierzei Helskiej. "W ostatnim czasie nad regionem zaczęła rosnąć prędkość wiatru. Obecnie śr prędkość wynosi ok 30 km/h, a porywy sięgają 60 km/h. W ciągu najbliższych godzin wiatr będzie się jeszcze nasilać, a porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Wiać będzie z kierunków południowego wschodu" - podał Instytut w komunikacie. W tych okolicach również obowiązuje obecnie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

ZOBACZ: Gęsta mgła nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

W piątek porywisty wiatr dał o sobie znać również w innych częściach Europy, m.in. w Holandii. Z tego powodu władze międzynarodowego portu lotniczego Schiphol odwołały tego dnia ponad 100 lotów. Informację tę przekazała agencja Reutera, powołując się na komunikat administracji amsterdamskiego lotniska.

Utrudnienia na międzynarodowym lotnisku. Wszystko przez wiatr

Wiele innych lotów na lotnisku Schiphol zostało opóźnionych. Jak wyjaśniło kierownictwo holenderskiego portu lotniczego, odwołanie lotów zostało spowodowane przez orkan Darragh. Pasażerów wspomnianego portu zostali poproszeni o wzięcie pod uwagę możliwych komplikacji podróży.

ZOBACZ: Atak zimy trwa. Ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu i mrozem. Trudne warunki na drogach

Z prognozy IMGW wynika, że w piątek odnotujemy spore zachmurzenie. Prognozowane są także opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, a lokalnie także opady marznące. Pojawią się również mgły ograniczające widoczność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 0 do 3 st. C, nad morzem 4-5 st. C. "Wiatr umiarkowany, dość silny, południowy. Na południu do 75 km/h" - wskazują synoptycy.

