Zima w Polsce nie odpuszcza. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich województw - taki komunikat w związku z niskimi temperaturami wydał IMGW. Alerty obowiązują od godziny 9 rano w sobotę do godziny 9 rano w niedzielę.

W dużej części Polski wystąpią obfite opady śniegu - pokrywa śnieżna może wynieść do 10 cm. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla w części województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na północy kraju wystąpią także burze. Wyładowania będą miały miejsce w okolicach Słupska i Koszalina.

Śnieg i gołoledź. Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju

Ze względu ma marznący deszcz i trudne warunki na drogach wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego kraju. Zaapelowano o szczególną ostrożność na drogach.

UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



OBLODZENIE 1°

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 1°



▶Lokalnie pojawią się oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników;



▶Opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 cm.



Szczegóły👇🏻

➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/JTB3swbeme — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 22, 2024

W sobotę prognozowane zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na zachodzie i północy kraju również deszczu ze śniegiem, a na wschodzie lokalnie krupy śnieżnej.



Na południu, w woj. śląskim i Małopolsce prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 stopni C do 1 stopnia C, na wschodzie do 4 stopni, na zachodzie i nad morzem do 5 stopni, tylko w dolinach karpackich od -3 do -1 stopnia.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, w trakcie dnia słabnący, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

Atak zimy trwa. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od północy i zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5 stopni C na południowym wschodzie, około -2 stopni C w centrum do 0 stopni C na zachodzie, jedynie nad morzem od 1 stopnia C do 3 stopni C. Chłodniej w kotlinach górskich, od -9 stopni C do -6 stopni C.

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia, a okresami rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. W południowo-wschodniej połowie kraju przejściowo możliwe opady marznące.



Temperatura maksymalna od 0 stopni C, 1 stopnia C na wschodzie, około 3 stopni C w centrum do 10 stopni C, 12 stopni C lokalnie na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie, w górach i na Wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.