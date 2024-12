W czwartek prezydent Andrzej Duda spotkał się z kandydatem na prezydenta wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim. Głowa państwa powiedziała, że spotkanie odbyło się na prośbę kandydata.



Podczas piątkowej konferencji z dziennikarzami prezydenta zapytano o to, czy włączy się on w kampanię prezydencką Nawrockiego. - Ja jestem urzędującym prezydentem i kampanii prowadzić już nie będę. To mówię z góry - odpowiedział Andrzej Duda.

Jednak zdradził, że w czasie spotkania pogratulował Karolowi Nawrockiemu, a także rozmawiał z nim o ważnych aspektach kampanii wyborczej.



- Jako kandydat na prezydenta on głosi takie idee i sam ma takie ideały, które są bliskie mojemu sercu - stwierdził prezydent.

Andrzej Duda o spotkaniu z Karolem Nawrockim

Prezydent dodał, że zna Nawrockiego z różnych wydarzeń państwowych, w których wspólnie uczestniczyli. Zapowiedział również, że najpewniej spotkają się podczas oddania czci ofiarom stanu wojennego. - To są obydwu nam tematy bliskie, ważne z punktu widzenia polskiej pamięci i prawdy historycznej - tłumaczył Duda.

Po czym wrócił bezpośrednio do czwartkowego spotkania z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. - Rozmawialiśmy też o rozpoczynającej się kampanii wyborczej, więc cały szereg tematów omówiliśmy, które teraz są istotne i na biegu - przekazał, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów.

Karol Nawrocki: Dziękuję Panie Prezydencie

Ze spotkania z prezydentem kandydat wspierany przez PiS udostępnił zdjęcie w mediach społecznościowych. "Dziękuję Panie Prezydencie za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach" - napisał.

Dziękuję Panie Prezydencie @AndrzejDuda za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach 🇵🇱 pic.twitter.com/sHkckjQSk7 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) December 5, 2024

Przytoczona przez PAP szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że "prezes IPN był i jest mile widzianym gościem w Pałacu Prezydenckim". Dodała, że nie było to jego pierwsze spotkanie w pałacu i zapewne nie ostatnie.