- Nic mnie nie złamie w drodze do wielkiej Polski - zapowiedział Karol Nawrocki. Podczas Rady Politycznej PiS jednogłośnie poparto jego kandydaturę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

W sobotę na ul. Nowogrodzkiej odbywa się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Bierze w niej udział Karol Nawrocki.

- Polska to jest wielka sprawa, dlatego ją kocham i jej służę - mówił kandydat na prezydenta.

Nawrocki stwierdził, że w latach 2015 - 2023 jako "jeden z milionów obywateli RP przyglądał się skutecznym zmaganiom polskiego rządu z kolejnymi kryzysami. - Śledziłem to, jak polski rząd przygotowuje się do kryzysu, do tej przeraźliwej wojny, która jest za naszą wschodnią granicą, za sprawą kolejnych inwestycji wojskowych, powoływania Wojsk Obrony Terytorialnej - wspomniał.

- Jestem gotowy i zdeterminowany, aby moim głównym wyzwaniem była przyszłość RP, przyszłość Polski bezpiecznej, suwerennej, przyszłość Polski, która buduje odpowiedzialność i solidarność za wszystkie grupy społeczne - podkreślił.

Wybory prezydenckie. Nawrocki: Poparcie PiS to wielkie zobowiązanie

Chwilę później Nawrocki odniósł się do samego PiS-u. - Mimo że moją partią jest tylko Polska, na swojej drodze spotykałem wielu z was. Wielu działaczy PiS, samorządowców, sympatyków, wielu ludzi dobrej woli, którzy służyli narodowej tożsamości, ale wykazywali też głęboką troskę o to, jaka Polska jest dziś i jaka Polska będzie w przyszłości - dodał.

Prezes IPN podkreślił, że poparcie PiS w wyborach to dla niego wielkie zobowiązanie. - Nic mnie nie złamie w drodze do wielkiej Polski - obiecał.

Wybory prezydenckie 2025. Jarosław Kaczyński o kandydacie PiS

Podczas Rady Politycznej PiS jednogłośnie formalnie poparto kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

- Popieramy! Popieramy! - odpowiedzieli zgromadzeni na ul. Nowogrodzkiej na pytanie Jarosława Kaczyńskiego o to, czy Rada popiera kandydaturę Nawrockiego. Prezes partii stwierdził, że uchwała została podjęta.

- Dla nas jest zaszczytem, sprawą naszego patriotyzmu, naszego zobowiązania wobec Polski, żeby zrobić wszystko dla jego zwycięstwa - stwierdził Kaczyński.