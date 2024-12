W czwartek około godz. 18:30 oficer dyżurny namysłowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Młokicie. 18-letni kierujący audi nie dostosował prędkości do warunków drogowych i stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał do płynącej wzdłuż drogi rzeki, uderzając w betonowy przepust - wynika ze wstępnych ustaleń policji.

Oprócz 18-latka w samochodzie podróżował 16-letni pasażer. Jak przekazała namysłowska policja, młody mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

18-latek stracił panowanie nad audi. Auto wpadło do rzeki

Policjanci przypominają, że do zdarzenia drogowego z udziałem młodego kierowcy w powiecie namysłowskim doszło również dzień wcześniej - w środę. W miejscowości Smarchowice Wielkie zderzyły się bowiem dwa pojazdy, w wyniku czego ford przejechał przez podwórko jednego z mieszkańców powiatu.

Za kierownica pojazdu siedział 19-latek, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie - ustalili wstępnie mundurowi. Funkcjonariusze przyznają, że na szczęście nikt nie został ranny.

Trudne warunki na drogach. IMGW wydało nowy alert

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność, "a przede wszystkim o zdjęcie nogi z gazu". Niska temperatura i opady deszczu sprawiają, że warunki drogowe okazać się zdecydowanie bardziej wymagające. Przypomnijmy: w piątek na wschodzie i na południowych krańcach kraju obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników powodujące ich oblodzenie. Temp. min. od -4 st. C do -1 st. C, temp. min. przy gruncie -5 st. C. Od 18:00, 6.12 do 8:00, 7.12" - czytamy w komunikacie.

