Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pojawił się na konferencji prasowej przed siedzibą kancelarii premiera. Jego pierwsze od dłuższego czasu wystąpienie publiczne dotyczyło odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego, co nazwał "bezprawnym zamachem zrealizowanym rękami premiera Donalda Tuska i ministra Adama Bodnara".

- W dniu 12 stycznia bieżącego roku panowie wraz z innymi osobami, działając wspólnie w ramach porozumienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zdecydowali się usunąć bezprawnie w ramach przestępstwa z funkcji urzędującego Prokuratora Krajowego. (...) Te działania stanowią przekroczenie uprawnień, podjętych z uwagi na osobisty interes - oświadczył polityk.

Konferencja Zbigniewa Ziobry. Oskarża Donalda Tuska i Adama Bodnara

Ziobro ocenił, że "fakt bezprawia, zamachu na instytucje wymiaru sprawiedliwości, nie jest usprawiedliwieniem dla faktu, że człowiek, który się go dopuścił siedzi w tym budynku i pełni urząd premiera RP".

- To są przestępstwa, dlatego mówię to bez wahania. Mówię to nie tylko jako, obywatel, jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek, który przez 10 lat, a więc najdłużej spośród wszystkich ministrów sprawiedliwości pełniłem urząd prokuratora generalnego w Polsce, że pan premier Donald Tusk jest przestępcą - powiedział. Jak dodał "przyjdzie czas, że poniesie z tego tytułu konsekwencje".

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro o stanie swojego zdrowia. "Wróciłem do żywych"

Polityk przedstawił też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa autorstwa klubu PiS. - Mam przed sobą zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, w którym stoi na stanowisku takim, jakie wyraził w swojej uchwale Sąd Najwyższy, a później również TK, że Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski i był w pełni legalny, przyjęty w poczet prokuratorów zgodnie z prawem - podkreślił.

Jak podkreślił, decyzja wobec Barskiego będzie miała poważne konsekwencje, ponieważ w czasie, gdy pełnił swoją funkcję prokuratura wydała 12 tys. decyzji w sprawie podsłuchów, które będą mogły zostać zakwestionowane.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Pojawi się na komisji ds. Pegasusa?

Pytany przez dziennikarzy, czy jego poniedziałkowe wystąpienie to swego rodzaju powrót do polityki, Ziobro odparł, że "stopniowo".

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro zabrał głos przed komisją. "Nie mam wyjścia"

- Jestem jeszcze na intensywnej rehabilitacji, czuję się lepiej, mogę już w miarę swobodnie mówić. Inne czynności związane z konsekwencjami operacji, którą przeszedłem (...) już są dla mnie mniejszym problemem. Nie jestem w stanie powiedzieć, że już całkowicie wyzdrowiałem - mówił polityk.

Zbigniew Ziobro poinformował również, że stawi się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która ma zająć się wnioskiem ws. jego zatrzymania i doprowadzenia przed komisję śledczą ds. Pegasusa.