Konferencja Episkopatu Polski omówiła nowe dane statystyczne dotyczące polskiego Kościoła katolickiego za 2023 r., dotyczące m.in. uczestnictwa w mszach świętych, liczby udzielanych sakramentów czy przydzielanych do parafii księży. Niemal we wszystkich przedstawionych kategoriach odnotowano spadek.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC opracował dane dotyczące religijności Polek i Polaków za 2023 r. Zbadano skalę uczestnictwa we mszach świętych i lekcjach religii, liczbę duchownych, czy udzielanych sakramentów. Informacje przedstawione zostały podczas zwołanej w Sekretariacie KEP w Warszawie konferencji.

W trakcie analizy ubiegłoroczne statystyki zostały porównane z tymi, pochodzącymi z roku 2022. Nie da się ukryć, że mimo zróżnicowania regionalnego, w zdecydowanej większości badanych kategorii odnotowano spadek.

Statystyki polskiego Kościoła katolickiego za 2023 r. Spadek liczby wiernych

Wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnych mszach świętych) w skali kraju wyniósł 29,02 proc. To o pół procenta mniej niż rok wcześniej. Najwięcej wiernych przychodziło do kościołów w diecezji tarnowskiej (60,5 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się diecezja rzeszowska (53,2 proc.). Najsłabiej wypada diecezja szczecińsko-kamieńska (17,2 proc.).

Choć liczba osób na niedzielnych mszach świętych się zmniejszyła, wzrósł odsetek tych, którzy przystępują do Komunii Świętej. W 2023 r. wskaźnik communicantes wyniósł 14,2 proc., co oznacza wzrost o 0,1 proc. względem roku poprzedniego. W tym przypadku prym wiedzie również diecezja tarnowska (24,4 proc. wiernych). Najmniej osób ustawia się w kolejce po komunikant w diecezjach sosnowieckiej i szczecińsko-kamieńskiej (8,5 proc.).

W 2023 r. do polskich diecezji oddelegowanych zostało 23 612 księży. To mniej o 153 duchownych niż w roku 2022. Najwięcej, bo 1 486 kapłanów przystąpiło do posługi w diecezji tarnowskiej, najmniej - 250 - do drohiczyńskiej. Analizie poddano również liczbę sióstr zakonnych w czynnych zgromadzeniach żeńskich. W 2023 r. służyło w nich 15,6 zakonnic (w 2022 r. 15,9).

Nastąpił też spadek w liczbie udzielanych sakramentów. Według najnowszych statystyk, udzielono o 11,6 proc. mniej chrztów niż w 2022 r. O 3,6 proc. zmniejszyła się ilość komunii, a o 3,5 proc. bierzmowań. Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 77,2 tys. par (mniej o 12,1 proc. niż w poprzednim roku). Jak przekonywał dyrektor ISKK SAC dr hab. Marcin Jewdokimow, spadek zainteresowania sakramentami wynika z przemian demograficznych i kulturowych.

Coraz mniej uczniów na lekcjach religii. KEP mówi o zmianach społecznych

Podczas konferencji omówiono również dane dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii przez uczniów w polskich szkołach. W roku szkolnym 2023/24 na zajęciach tych stawiało się 78,6 proc. z nich. Oznacza to spadek o 1,8 proc. Najwięcej dzieci odnotowano w diecezji przemyskiej (96 proc.) i tarnowskiej (95,9 proc.). Najmniej w warszawskiej (58,3 proc.) i warszawsko-praskiej (61,6 proc.).

Jak przekonywał podczas konferencji rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak, obraz Kościoła "jest integralnie wpisany" w obraz społeczny. - Nie możemy mówić o zmieniających się danych w Kościele, bez zauważenia, w jak wielkim kryzysie jest polskie społeczeństwo (...) Jak będzie się zmieniała Polska, tak będzie się również zmieniał obraz Kościoła - mówił duchowny.

Dyrektor ISKK SAC zapowiedział, że w przyszłorocznej analizie poddana zostanie również nowa kategoria danych - informacje o agresji wobec polskich duchownych.