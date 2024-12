W Watykanie pokazano nowy papamobile. Jest to zmodyfikowana wersja luksusowego Mercedesa SUV klasy G. Pojazd jest biały i, co ważne, elektryczny. - Zbudowanie jedynego w swoim rodzaju auta wymagało setek godzin - powiedział dyrektor generalny firmy Sten Ola Kallenius. Nie zdradzono, ile kosztował samochód.

W środę Watykan zaprezentował nowe auto, w którym papież Franciszek będzie witał pielgrzymów na Placu Świętego Piotra - przekazała agencja Reuters.

Nowy papamobile to zmodyfikowana wersja luksusowego Mercedesa SUV-a klasy G. Auto ma podwyższone siedzenie dla papieża, dzięki czemu będzie on lepiej widziany. Co istotne, samochód jest w pełni elektryczny.

Pojazd jest biały - to tradycyjny papieski kolor. Posiada ogrzewane fotele oraz uchwyty, których głowa Kościoła może używać do utrzymania równowagi.

- Każdy szczegół jest perfekcyjny - powiedział prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Mercedes-Benz Sten Ola Kallenius. - Zbudowanie jedynego w swoim rodzaju auta wymagało setek godzin kunsztu - dodał.

AP/Andrew Medichini Prezentacja nowego auta papieża Franciszka Prezentacja nowego auta papieża Franciszka

Stolica Apostolska nie przekazała, od kiedy nowy papamobile wejdzie do użytku. Nie podano również jakichkolwiek informacji na temat bezpieczeństwa pojazdu. Przedstawiciele firmy odmówili podania, ile kosztował pojazd.

Jak zauważa Reuters, Franciszek raczej unika korzystania z kuloodpornych pojazdów, woli być jak najbliżej ludzi. Ojciec Święty podkreślał również znaczenie kwestii środowiskowych podczas swojego pontyfikatu.

PAP/ETTORE FERRARI Papież Franciszek zwraca uwagę na ekologię, dlatego jego nowe auto jest elektryczne Papież Franciszek zwraca uwagę na ekologię, dlatego jego nowe auto jest elektryczne

Przedstawiciele Mercedesa nazwali nowy pojazd pierwszym w pełni elektrycznym papamobile. Franciszek z samochodów elektrycznych korzystał już podczas niektórych swoich podróży zagranicznych.