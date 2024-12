Olgierd L. został zatrzymany w czwartek w Gdańsku. Jak przekazuje prokuratura zatrzymanie było uzasadnione obawą bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebą niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Olgierd L. z zarzutami. Miał popełnić kilka przestępstw

47-latek usłyszał zarzuty dotyczące pięciu przestępstw powiązanych z działalnością w grupie przestępczej.

"Prokurator przedstawił Olgierdowi L. zarzuty popełnienia łącznie 5 przestępstw, w tym zarzut udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie różnego rodzaju przestępstw, w szczególności przeciwko zdrowiu i życiu. Ponadto postawiono mu zarzuty podżegania do podpalenia restauracji, handlu bronią, podżegania do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby oraz podżegania do pobicia innej osoby" - przekazuje prokuratura krajowa.

Śledztwo w sprawie Olgierda L. trwało przez kilka miesięcy, a ostatnie i najważniejsze czynności wykonano 28 listopada tego roku. Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznać.



Prokurator złoży do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Raport ws. Karola Nawrockiego

Z doniesień medialnych wynika, że Olgierd L. jest przestępcą, którego nazwisko pada w raporcie o Karolu Nawrockim. Głos w sprawie zabrał europoseł KO Krzysztof Brezja, który potwierdził tę wersję. "Olgierd L., człowiek z kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta RP Karola Nawrockiego, zatrzymany przez służby. Bądźmy mądrzy przed szkodą!" - napisał w mediach społecznościowych.

W niedzielę portal Onet opublikował fragmenty anonimowego opracowania dotyczącego przeszłości Karola Nawrockiego. Z dokumentu wynika, że kandydat na prezydenta ma powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Według dziennikarzy raport trafił do Jarosława Kaczyńskiego przed ogłoszeniem kandydatury Nawrockiego.

W opracowaniu napisano m.in., że "głównymi postaciami narracji o uwikłaniach Nawrockiego mogą stać się Olgierd L. - gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów", i Grzegorz H. "członek nielegalnej organizacji Blood and Honour, kontaktujący się z najbardziej aktywnymi neonazistami z Europy".

