"Dzisiaj funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L." - przekazał rzecznik szefa MSWiA Jacek Dobrzyński. Mężczyzna miał zostać ujęty w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Do sprawy odniósł się Krzysztof Brejza, tłumacząc, że zatrzymany ma obracać się w "kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta RP Karola Nawrockiego".

Rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński poinformował, że w czwartek funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L.



"Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu" - oznajmił.

Dobrzyński dopytywany przez Interię o szczegóły zatrzymania odpowiedział, że ujęty ma związek z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ze źródeł PAP wynika, że chodzi o gangstera wymienianego w raporcie opisywanym w mediach ws. przeszłości kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego popieranego przez PiS.

Głos w sprawie zabrał europoseł KO Krzysztof Brezja, który potwierdził tę wersję. "Olgierd L., człowiek z kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta RP Karola Nawrockiego, zatrzymany przez służby. Bądźmy mądrzy przed szkodą!" - napisał w mediach społecznościowych.

Raport ws. Karola Nawrockiego

Portal Onet w niedzielę opublikował fragmenty anonimowego opracowania dotyczącego przeszłości Karola Nawrockiego, które wskazują na jego powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Według dziennikarzy, raport ten miał trafić do Jarosława Kaczyńskiego przed decyzją, że Nawrocki będzie kandydował w wyborach prezydenckich z poparciem PiS.

W opracowaniu napisano m.in., że "głównymi postaciami narracji o uwikłaniach Nawrockiego mogą stać się Olgierd L. - gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów", i Grzegorz H. "członek nielegalnej organizacji Blood and Honour, kontaktujący się z najbardziej aktywnymi neonazistami z Europy".

Według opracowania "L. i H., a także koledzy Nawrockiego z bokserskiego ringu, powiązani są z gangiem motocyklowym Bad Company, którego trzon stanowią recydywiści" a "o tym, że Nawrocki mija się z prawdą, zaprzeczając niewygodnym znajomościom lub sprowadzając je do 'przypadkowych zdjęć' czy spotkań, wie co najmniej 200-300 osób z ich zazębiających się kręgów towarzyskich".

