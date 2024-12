Radosław Sikorski zagregował na informację MSZ Rosji o zamknięciu polskiego konsulatu w Petersburgu. Minister spraw zagranicznych powiedział, że spodziewał się takiego posunięcia po zamknięciu rosyjskiej placówki w Poznaniu.

- Przyjmujemy tę decyzję rosyjską z dostojną obojętnością, bo się jej spodziewaliśmy - powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami na Malcie.

Rosja zamyka polski konsulat. Jest reakcja MSZ

Minister dodał, że "Rosja tak naprawdę nie ma prawa do kontroposunięć" ponieważ zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji, do których doszło na terenie całego kraju. - Te akty dywersji to są przestępstwa, które tylko dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności nie doprowadziły jeszcze do ofiar. Ale Rosja jaka jest, każdy wie - dodał szef MSZ.

Szef polskiego resortu zaznaczył, że państwa zachodnie dawały Rosji szansę na zmianę i przyjęcie w pełni zasad demokracji. - To Rosja wybrała ścieżkę agresywnej, represyjnej kleptokracji - powiedział.

- W swoim wystąpieniu przekazałem delegacji rosyjskiej, że nie dajemy się nabrać na kaskadę kłamstw, którą słyszeliśmy ponownie w wykonaniu jej przedstawicieli. Wiemy, co robią; próbują odbudować imperium rosyjskie i na to nie ma zgody, będzie nasz opór tak, jak w przeszłości - dodał.

Siergiej Ławrow na spotkaniu ministrów

Radosław Sikorski jest na Malcie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Obecny jest tam także szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow, dla którego jest to pierwsza taka wizyta od czasów wybuchu wojny.

Minister spraw zagranicznych powiedział jeszcze przed rozpoczęciem obrad, że nie będzie słuchał Ławrowa. Podczas przemówienia opuścił salę. Towarzyszyli mu delegaci z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech.

Rosja zamyka polski konsulat w Petersburgu

W czwartek rosyjskie MSZ wydało komunikat, że konsulat RP w Petersburgu zostanie zamknięty. To odpowiedź na zamknięcie przez Polskę konsulatu Rosji w Poznaniu.

"5 grudnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przesłało stronie polskiej notę informującą, że w odpowiedzi na zamknięcie przez władze polskie konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu w dniu 30 listopada, strona rosyjska z dniem 10 stycznia 2025 roku cofa zgodę na funkcjonowanie konsulatu generalnego RP w Petersburgu" - czytamy w komunikacie rosyjskiego MSZ, który cytuje rządowa agencja RIA Novosti.

Resort dodał, trzech pracowników dyplomatycznych traktowanych jest jako persona non grata. Zapewniono, że strona polska była uprzedzona o "działaniach odwetowych".