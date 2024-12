W środę po południu i wieczorem na terenie całego kraju wystąpi duże zachmurzenie i opady deszczu oraz mżawki. Lokalnie spadnie także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu, około 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 6 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany.

W powiecie nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i nowosądeckim na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed oblodzeniem. Na drogach i szlakach mogą wystąpić spore utrudnienia.

Pogoda. Śnieg, deszcz i gołoledź na drogach

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie możliwe. Utrzymają się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami mżawki. Temperatura wyniesie od -3 st. C na południu, około 1 st. C w centrum do 4 st. C nad morzem.

W czwartek utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Wystąpi deszcz i mżawka, a miejscami, szczególnie na południu kraju, także śnieg. Temperatura wyniesie od 0 st. C na południu, 3 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na zachodzie i nad morzem.

ZOBACZ: Pogoda znów sporo namiesza. Wieczór pod znakiem wichury, rankiem będzie ślisko

W piątek niebo ponownie będzie zachmurzone i wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od około 5 cm, do 15 cm. Na południowym zachodzie Polski możliwe marznące opady, które spowodują gołoledź.

Temperatura wyniesie od 1 st. C na wschodzie i na Pomorzu, około 5 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie. W górach temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i miejscami dość silny. W Sudetach w porywach do 100 km/h, a w Beskidach do 120 km/h.

IMGW ostrzega także, że warunki pogodowe znacznie pogorszą się w weekend. Prognozowane są intensywne opady śniegu, silny wiatr i oblodzenie. Dla powiatów na południu i południowym zachodzie kraju mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia.

WIDEO: "Są sparaliżowani strachem". Krzysztof Brejza o aferze Pegasusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl