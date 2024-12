4 grudnia to wyjątkowy dzień dla górników. Tego dnia przypada Barbórka, czyli najważniejsze górnicze święto obchodzone na cześć św. Barbary, która jest patronką górników.

Jedną z barbórkowych tradycji są poranne parady z udziałem orkiestr górniczych. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń tego typu jest przemarsz Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek", która od 113 lat budzi mieszkańców zabytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec w Katowicach.

Wydarzenie każdego roku przyciąga tłumy turystów z całej Polski oraz z zagranicy.

Oświadczyny przed kamerami. Górnik zaskoczył swoją partnerkę

Orkiestra zaczęła obchód osiedla w środę o godz. 7.00. Po drodze grała marsze. Zatrzymała się przy ścianie pamięci górników KWK "Wieczorek", którzy zginęli podczas pracy, oddając im hołd hymnem górniczym.

Później był kolejny przystanek. Tym razem z powodu górnika, który postanowił oświadczyć się swojej partnerce idącej w kondukcie za orkiestrą.

Ubrany w galowy mundur mężczyzna z bukietem czerwonych róż, wyciągnął swoją wybrankę z tłumu, a następnie klęknął i poprosił ją o rękę. Wzruszona kobieta odpowiedziała "tak".

ZOBACZ: Zaskakujący napis na niebie koło Bydgoszczy. Pilot zadał ważne pytanie

Górnik zdradził w rozmowie z Polsat News, że planował to od pół roku. - Były inne pomysły, ale uznałem, że ten będzie najlepszy. (...) Dziewczyna mówiła, że Wigilia odpada, Sylwester odpada, to postanowiłem zrobić to w Barbórkę. Jesteśmy w końcu na Śląsku, ja sam jestem górnikiem-ratownikiem, więc uznałem, że to będzie najlepsza data - wyjaśnił pan Mariusz.

Jego wybranka, pani Milena, nie spodziewała się co ją czeka. Przyznała, że była to dla niej "ogromna niespodzianka".

Na koniec orkiestra i zgromadzony tłum ludzi odśpiewali świeżo upieczonym narzeczonym "Sto lat".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kopalnia zamknięta, orkiestra istnieje nadal

Orkiestrę KWK "Wieczorek" założono w 1911 r. W swojej historii miała ona przerwy spowodowane m.in. wybuchem I i II wojny światowej. Obecnie składa się z kilkudziesięciu muzyków profesjonalnych oraz amatorów, a w swoim repertuarze poza marszami i pieśniami regionalnymi ma przeboje muzyki rozrywkowej.

Zarówno obchody Barbórki, jak i tradycje górnośląskich orkiestr górniczych znajdują się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Nikiszowiec to osiedle familoków, które powstało na początku XX w. dla pracowników koncernu oraz ich rodzin. Zostało zaprojektowane przez kuzynów Emila i Georga Zillmannów. Charakteryzuje je zwarta kwartałowa zabudowa z czerwonej cegły z czerwonymi wnękami okiennymi. Każdy budynek, choć z pozoru identyczny, wyróżnia się oryginalnymi elementami (np. wykuszami, gzymsami, pilastrami). Na murach można znaleźć wiele detali, chociażby górnicze symbole - pyrlik i żelazko. Na wewnętrznych dziedzińcach dawniej znajdowały się chlewiki i piekaroki (piece chlebowe). Mieszkańcy mieli dostęp m.in. do sklepów, pralni z suszarnią oraz maglem, szkoły i gospody.

ZOBACZ: "Interwencja". Górnik przez pracę traci słuch. Odszkodowanie tylko na papierze

Osiedle Nikiszowiec w kulturze jest znane m.in. z filmu "Sól ziemi czarnej" Kazimierza Kutza oraz obrazów malarzy nieprofesjonalnych z Grupy Janowskiej, w szczególności Erwina Sówki. Od kilkunastu lat odbywa się na nim popularny jarmark bożonarodzeniowy z rękodziełem.

Wydobycie w KWK "Wieczorek" wygaszono w 2018 r. Oficjalnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń zakończyła jej likwidację 31 grudnia 2023 r. Obecnie trwają prace nad utworzeniem na terenie dawnej kopalni hubu gamingowo-technologicznego. W 2025 r. Urząd Miasta Katowice planuje przeznaczyć 96 mln zł na pierwszy etap inwestycji. Zakłada on rewitalizację większości zabytkowych budynków kopalnianych, stworzenie przestrzeni biurowych, konferencyjnych oraz studiów nagrań.

WIDEO: Nowy przedmiot w szkole. "Rodzice są wprowadzani w błąd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo / Polsatnews.pl