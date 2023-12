67-letni Antoni Żyła mieszka niedaleko Przeworska na Podkarpaciu. Mężczyzna w 1975 roku rozpoczął pracę w jednej z krakowskich spółek geofizycznych. Był górnikiem, zajmował się odwiertami przy poszukiwaniach ropy i gazu ziemnego. Niestety podupadł na zdrowiu i w 2000 roku przeszedł na rentę.

- Przepracowałem 25 lat w firmie z Krakowa. Na różnych stanowiskach: od pomocnika geodety aż po dyplomowanego górnika. Na całym terytorium Polski się odbywały te poszukiwania ropy naftowej, gazu ziemnego. Pracowałem w szkodliwych warunkach, w hałaśliwych. Ubytek słuchu mam prawie 40 decybeli, prawie połowa - opowiada Antonii Żyła.

Pan Antoni miał dostać odszkodowanie. Znalazł się na długiej liście

Pracodawca pana Antoniego zagwarantował mu odszkodowanie. Miało one zostać wypłacone z chwilą przejścia górnika na emeryturę. Jednak w 2020 roku spółka górnicza ogłosiła upadłość. A 34 tysiące złotych odszkodowania, które miał dostać pan Antoni, znalazło się na długiej liście wierzytelności syndyka.

- Lista jest bardzo duża, jest około 600-700 osób - przyznaje pan Antonii, a jego córka Ewa Kieł dodaje: - Tato na tej liście jest przedostatni lub ostatni po to odszkodowanie. I to się może ciągnąć latami. Ktoś może tego nawet nie dożyć.

Pan Antoni nadal traci słuch. Do codziennego funkcjonowania potrzebuje specjalistycznego aparatu. Pieniądze z odszkodowania wystarczyłyby na pokrycie wszystkich kosztów. Próbujemy odnaleźć były zarząd upadłej spółki oraz syndyka, który obecnie zarządza spółką w likwidacji.

- Ja tej wierzytelności nie uznałem. Wskazałem, że tego typu wierzytelność nie przysługuje od spółki, tylko od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I pan Antoni powinien kierować wniosek o wypłatę tego świadczenia do ZUS - wskazuje syndyk.

Pan Antoni traci nadzieję. "Przykro mi bardzo"

- Niedosłuch jest bardzo duży. Siedząc przy stole pół metra, on nie wie, co się do niego mówi. Aparat słuchowy, który on ma w tej chwili, wymaga wymiany, a jest bardzo kosztowny. Pasowałoby, by miał w dwóch uszach ten aparat i za to odszkodowanie to by były dwa aparaty - przyznaje Ewa Kieł, córka pana Antoniego.

Pan Antoni traci już nadzieję. Syndyk skierował sprawę do ZUS-u i teraz to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ją rozpatrywał.

- Jest piękna Barbórka w Katowicach, w Krośnie, inne przedsiębiorstwa świętują, a ja świętuję tu z żoną przy stole i tak tylko kawę sobie wypijemy i porozmawiamy. Przykro mi bardzo - mówi pan Antonii.

