Media: Lewica wybrała kandydata na prezydenta. Padło nazwisko

Magdalena Biejat zostanie kandydatką Lewicy na urząd prezydenta Polski - informuje Polityka Insight. Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu, to właśnie wicemarszałek Senatu stanie w szranki z Rafałem Trzaskowskim, Karolem Nawrockim oraz Szymonem Hołownią.

Informacja o tym, na kogo postawić zamierza Lewica, pojawiła się podczas podcastu Polityki Insight. - Z naszych informacji wynika, że w Lewicy zapadła decyzja dotycząca kandydatki na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Tą kandydatką będzie Magdalena Biejat - wyjawił Michał Piedziuk.

Wybory 2025. Media: Magdalena Biejat kandydatką Lewicy na prezydenta

We wrześniu Krzysztof Gawkowski zapowiadał w "Gościu Wydarzeń", że kandydata na prezydenta wysuniętego przez Lewicę opinia publiczna pozna na przełomie roku.

- I to jest normalne. Przed nami ciała statutowe, które za chwilę - i wrzesień, i październik. I tam ludzie się wypowiedzą. Ja słyszę głosy o tym, że jedni chcieliby szybciej kandydata, inni wolniej. Jedni uważają, że powinniśmy poczekać, co zrobią koalicjanci, inni mówią, że będziemy pierwsi - mówił minister.

Wśród potencjalnych kandydatów wymieniało się Roberta Biedronia, Włodzimierza Czarzastego, czy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Z sondażu przeprowadzonego przez Radio Zet wynikało, że to właśnie pierwszy z wymienionych miał największe szanse na uzyskanie znaczącego poparcia.

Sam Biedroń informował jednak w mediach pod koniec listopada, że jego ugrupowanie postawi na "czarnego konia", którym będzie kobieta. - Lewica ma kandydatkę - deklarował i dodawał, że poznamy ją w połowie grudnia.

Lewica zmierzy się z Razem? Adrian Zandberg deklaruje gotowość

Niewykluczone, że przyszłoroczne wybory prezydenckie okażą się areną starcia kandydatów dwóch partii lewicowych. Swojego startu nie wyklucza bowiem Adrian Zandberg, który w sobotnim "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że "bycie gotowym" to obowiązek każdego, kto traktuje politykę na poważnie.

Powiadomił też, że w Razem trwają wybory wewnętrzne. - Kiedy je zamkniemy, to nowe władze partii będą podejmowały decyzje, m.in. dotyczące wyborów prezydenckich - wskazał.

Zapytany o to, czy start kandydata z Razem oznacza bratobójczą walkę z Nową Lewicą, Zandberg odparł, że nie jest to problemem i do stycznia okaże się, jakie partie wystawiły swojego kandydata i na kogo postawiły.

