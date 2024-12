W sobotni poranek do jednego z supermarketów w prefekturze Akita w Japonii wtargnął niedźwiedź. Zwierzę zaatakowało mężczyznę, który pracował w sklepie. 47-latek doznał lekkich obrażeń klatki piersiowej i twarzy.

Atak niedźwiedzia w markecie

Rannemu pomógł współpracownik, który zabrał go w bezpiecznie miejsce i zadzwonił po policję. Na miejsce wezwano także karetkę pogotowia oraz specjalistyczne służby, które miały złapać, a następnie uśpić niedźwiedzia.

Na miejscu okazało się ze zwierzę zrobiło sobie ucztę na dziale mięsnym, a później zaszyło się w nieznanym nikomu miejscu. Mimo poszukiwań i wielu prób wywabienia niedźwiedzia nie udało się go znaleźć.

Przy wejściach do supermarketu rozstawiono pułapki, a do poszukiwań niedźwiedzia wykorzystano drona. Zwierzę schwytano dopiero w poniedziałek po południu. Służby znalazły go w pułapce, w której umieszczono jabłka, miód i chleb.

47-latek nadal przebywa w szpitalu i jest jedyną poszkodowaną osobą w tym zdarzeniu. W momencie ataku sklep był jeszcze przed otwarciem i środku znajdowało tylko 20 pracowników.

Niedźwiedź niemal od razu po złapaniu został uśpiony, a następnie zabity.

Japonia. Coraz więcej ataków niedźwiedzi

Ataki niedźwiedzi są coraz częstsze w Japonii. Agencja informacyjna Kyodo przekazała, że w okresie od marca 2023 roku do marca 2024 roku w wyniku ataków niedźwiedzi rannych zostało 219 osób, a zaginęło sześć. Władze wielu prefektur wydały ostrzeżenia i zaleciły mieszkańcom, aby nie wybierali się na samotne spacer do lasów i w odludne miejsca.

Populacja niedźwiedzi w Japonii stale rośnie. Liczba czarnych niedźwiedzi wynosi 44 tys., przy czym w 2012 roku było to 15 tys. Z kolei niedźwiedzi brunatnych jest 12 tys.

sgo / polsatnews.pl